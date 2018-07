Dolceacqua, lo scrittore Enzo Barnabà presenta il libro “Il Viaggio di Cunégonde”

Dolceacqua. Enzo Barnabà ha vissuto in Africa per alcuni anni, avendo svolto la funzione di insegnante presso l’Università di Abidjan. È lì che è nata la sua vocazione di narratore (in precedenza, aveva pubblicato saggi storici come quello sull’eccidio di Aigues-Mortes o quello sui Fasci Siciliani), contestualmente al desiderio di raccontare l’Africa dal punto di vista degli africani: vedi, per esempio ‘Sortilegi’ scritto a quattro mani con Serge Latouche e pubblicato nel 2008 da Bollati Boringhieri.

Il nuovo romanzo, che Barnabà presenterà, lunedì 30 luglio alle 18,30 presso il Castello di Dolceacqua, ‘Il Viaggio di Cunégonde’, ha per protagonista una giovane africana ed è proprio lei che narra le picaresche vicissitudini che la faranno pervenire, dopo un viaggio a piedi durato tre anni, in Europa e alla maturità di donna. L’emigrazione che abbiamo quotidianamente sotto gli occhi raccontata, insomma, da una protagonista.

Ispirato da una storia vera, il romanzo si avvale di due prefazioni nelle quali si possono leggere i seguenti giudizi: “Basti pensare alla voglia dei giovani africani di lasciare quello che finiscono per considerare come un inferno per i paradisi artificiali del Nord, contro le cui porte andranno a frantumarsi. Anche questa è la lezione del bel libro di Enzo Barnabà” (Serge Latouche). “Certi libri hanno il potere di cambiare la vita di chi li legge. Questo di Enzo Barnabà magari non arriverà a tanto, ma costringerà tutti noi almeno a modificare il nostro punto di vista. E non è merito da poco” (Matteo Collura). Ingresso libero.

Una curiosità. Il libro è realizzato con carta ecologica certificata che utilizza gli scarti della lavorazione agroindustriale degli agrumi (pagine) e delle ciliegie (copertina): sfogliandolo, si sentiranno gli odori di queste piante.