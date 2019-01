Dolceacqua, il 6 gennaio la premiazione del concorso “Presepiando Festival 2018″

Dolceacqua. Si terrà domenica 6 gennaio il consueto spettacolo per i bambini a chiusura del periodo delle festività natalizie. L’iniziativa è del centro culturale e ricreativo di Dolceacqua, in collaborazione con il comune.

Come sempre vi saranno animazione, giochi, truccabimbi e al termine tanti dolci. Già dalle 14 strani personaggi si aggireranno per il paese alla ricerca dei bambini per poi raggiungere la sala polivalente e iniziare lo spettacolo.

Animazione e spettacolo a cura dell’associazione Teatro dei mille colori. Al termine dello spettacolo per i bambini, previsto per le 18, vi sarà la premiazione del concorso “Presepiando Festival 2018” che ha visto 19 attività commerciali coinvolte. E’ richiesta la presenza di tutti i partecipanti per la consegna di attestati di riconoscimento e premi.