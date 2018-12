Dolceacqua, il 4 gennaio presentazione del libro “Il rissoso pettirosso e gli altri”

Dolceacqua. Venerdì 4 gennaio alle 18, presso la sala conferenze di Palazzo Luigina Garoscio, si terrà la presentazioni del libro di Pierangela Fierro,Trincheri Natale e Giovanni Trincheri “Il rissoso pettirosso e gli altri. Uccelli di Liguria: vita, curiosità, carattere” (Colomò edizioni).

Ingresso libero.

“Il rissoso pettirosso e gli altri. Uccelli di Liguria: vita, curiosità, carattere…” è giunto oggi alla sua seconda edizione. La ristampa, arricchita di nuovi acquerelli raffiguranti gli amici alati e con una nuova veste grafica, sta riscuotendo il successo che merita. Originale il modo di descrivere più di 40 uccelli: accanto alle caratteristiche zoologiche, prendono vita personaggi, luoghi, tradizioni, modi di dire, proverbi da non dimenticare. Quindi parlare di loro è parlare di questo nostro entroterra, che per quanto maltrattato e dimenticato, è ricco di valori e sa donare sempre profonde emozioni. Gli autori, Pierangela Fierro e Natale Trincheri, conosciuti per la loro profonda passione per la natura e per il loro impegno su tanti fronti, invitano tutti alla piacevole lettura di questo testo che ci avvicina alla natura e celebra insieme ad essa tante persone semplici il cui ricordo cadrebbe nell’oblio.