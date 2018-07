Dolceacqua, il 30 luglio Enzo Barnabà presenta il libro “Il viaggio di Cunégonde”

Dolceacqua. Il 30 luglio alle 18,30 si terrà la presentazione del libro di Enzo Barnabà ” Il viaggio di Cunégonde” presso la sala conferenze del Castello dei Doria.

Un libro di grande attualità che parla, senza “buonismi” nè “cattivismi”, dell’emigrazione cui stiamo assistendo dando la parola a una ragazza africana in viaggio verso l’Europa e verso la propria maturità di donna.

“L’invasione dei media internazionali attraverso radio, televisione, internet e telefoni cellulari ha effetti corrosivi sui legami sociali: mediante la colonizzazione dell’immaginario, trasforma la povertà modernizzata in miseria e lancia migliaia di migranti verso un drammatico fuggifuggi.Basti pensare alla voglia dei giovani – tra cui Cunégonde – di lasciare quello che finiscono per considerare come un inferno per i paradisi artificiali del Nord, contro le cui porte andranno a frantumarsi. E anche se, come succede a Cunégonde, avviene il miracolo e, non senza traumi, essi riescono a oltrepassare quelle porte, la cosa lascia ferite che difficilmente guariscono. Anche questa è la lezione del bel libro di Enzo Barnabà.” (dalla prefazione di Serge Latouche)

“Certi libri hanno il potere di cambiare la vita di chi li legge. Questo di Enzo Barnabà magari non arriverà a tanto, ma costringerà tutti noi che lo abbiamo letto almeno a modificare il nostro punto di vista. E non è merito da poco.” (dalla prefazione di Matteo Collura).

Per ulteriori info sull’autore: www.enzobarnaba.it.