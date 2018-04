Dolceacqua, il 29 aprile visita guidata nella terra dei Doria con degustazione

Dolceacqua. In occasione del mercatino del biologico del 29 aprile, il servizio visitatori del castello dei Doria mette a disposizione una guida per accompagnare in visita turisti ed interessati alla scoperta di Dolceacqua, il paese incantato che estasiò anche Monet.

Visita ai siti di maggior interesse storico come il ponte vecchio, la parrocchiale di Sant’Antoni Abate, il palazzo Luigina Garoscio con la pinacoteca Morscio e la Biblioteca Civica, il castello dei Doria. Si passa per via Castello, ricca di botteghe di artisti, artigiani e di cantine. Al termine della passeggiata degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria.

Appuntamento alle 15 davanti all’ufficio informazioni turistiche di Dolceacqua, durata: 2h. Prenotazione obbligatoria allo 0184 206666 / +39 3371004228