Dolceacqua, il 26 dicembre concerto di Natale della banda musicale cittadina

Dolceacqua. La banda musicale cittadina Dolceacqua, in occasione delle festività natalizie, si esibirà in concerto il giorno 26 dicembre alle 17,30 presso il cinema cristallo in Dolceacqua.

Diretta dal maestro Giuliano Raimondo e presieduta da Paolo Dallorto, con un organico ulteriormente incrementato composto da trenta elementi, proporrà al gentile pubblico, un repertorio di autori classici (Bach, Haendel, Beethoven, Mozart) e celebri brani della tradizione natalizia internazionale nonché vista la location famose colonne sonore. Un appuntamento da non perdere assolutamente.