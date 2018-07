Dolceacqua, il 20 luglio presentazione del libro “Così giocano le bestie giovani”

Dolceacqua. Venerdì 20 alle 21:15 al Castello dei Doria vi sarà il primo appuntamento degli “Itinerari di Letteratura d’estate”, organizzati dall’associazione Amici di Francesco Biamonti, con la presentazione di “Così giocano le bestie giovani” di Davide Longo, Feltrinelli Editore.

Di seguito una breve descrizione del noir di Davide Longo.

Fine estate 2008. Durante i lavori di un cantiere ferroviario nelle campagne intorno a Torino vengono alla luce le ossa di un uomo giustiziato con un colpo alla nuca. Un omicidio, quindi, ma gli scavi rinvengono altre ossa, altri crani. Uomini e donne uccisi nella stessa maniera. Dodici. Una fossa comune.

Questa è l’idea che si fa Arcadipane, il commissario a cui è affidato il caso, prima che una task force specializzata in fosse della Seconda guerra mondiale si precipiti sul posto per requisire i reperti e farsi carico delle indagini. Arcadipane potrebbe accettare gli ordini dall’alto e farsi da parte, concentrandosi sulla sua crisi di mezz’età, i problemi in famiglia e quella “luccicanza” che l’ha servito per trent’anni di onorata carriera e che ora sembra essersi dissolta, ma qualcosa in quelle ossa non lo convince. Come non lo convince un oggetto trovato vicino ai corpi: il bottone di un paio di jeans che non può risalire all’epoca della guerra.

Arcadipane decide così di portare avanti un’indagine parallela e sotterranea, per cui avrà bisogno di Isa, la giovane agente che ha segregato in un commissariato di periferia per insubordinazione, e del suo vecchio capo, amico e mentore Corso Bramard. Insieme porteranno alla luce una trama sovversiva così estesa da sembrare inconcepibile in una nazione civile e democratica. Un tentativo di cambiare il corso politico del paese avvenuto nel silenzio. Ma si tratta poi davvero di un segreto?

Dopo Il mangiatore di pietre e Il caso Bramard, in questo avvincente noir civile, Davide Longo con la sua scrittura raffinata e precisa torna a unire all’intreccio giallo un’acuta riflessione su vicende umane e politiche, che affondano le radici nel periodo più nero della nostra storia postbellica.