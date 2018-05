Dolceacqua, Fabio Selini presenta il suo ultimo libro “L’amore non basta”

Dolceacqua. Il 25 maggio alle 21 presso la Sala Polivalente (ingresso dal piazzale San Filippo) Fabio Selini padre adottivo, autore ed educatore presenterà il suo ultimo libro “L’amore non basta”. L’evento è organizzato dalla Onlus “Genitori si diventa”.

“Non basta amare alla follia un figlio per aiutarlo. Per noi mamme e papà sono parole che racchiudono tutto, che semplificano ed esemplificano. Ecco, il mio bambino carioca ha bisogno di capire, di accettare, di decidere, di imparare. Con calma, con tempi che sono e saranno solo suoi, deve aggiungere un sassolino alla volta e costruire una sua montagna. Poi salirci, scenderci, guardarla dal basso, osservare il panorama dall’alto. Respirare. Noi genitori dobbiamo agire in punta di piedi, chiedere permesso, saper aspettare anche oltre ciò che riteniamo sopportabile. Perché il nostro di giudizio, la nostra percezione del tempo, il nostro amore non hanno valenza universale. Almeno non ce l’hanno per il nostro bambino“- racconta Fabio Selini.

Genitori si diventa onlus è un’associazione di volontariato nata nel 1999 su iniziativa di alcune famiglie adottive. E’ impegnata a realizzare una campagna di informazione, aiuto e supporto a favore dei genitori adottivi e di quanti vogliano avvicinarsi all’adozione, nonché a favorire lo sviluppo di una cultura dell’adozione attraverso attività i cui contenuti siano a favore e sostegno della famiglia che adotta con particolare attenzione all’ascolto delle persone adottate e al confronto con gli adottati maggiorenni. Genitori si diventa è socio fondatore del Coordinamento Care.

Fondata da Antonio Fatigati e Silvia Ardigò, ha avuto come presidenti: Antonio Fatigati e Anna Guerrieri. Attualmente è presidente Valentina Stangherlin. L’associazione è presente sul territorio con il punto informativo Sanremo-Ventimiglia con sede a Camporosso, la responsabile è Lara Biancheri cell. 3355653428.