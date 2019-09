Dolceacqua, Daniele Doria mostra “Stone Balance – Pietre in Equilibrio”

Dolceacqua. Domenica 29 settembre durante il consueto evento del mercatino biologico e dell’antiquariato, Daniele Doria sarà felice di mostrare un’arte fantastica alla portata di tutti in un’esibizione a cielo aperto.

Pietre in equilibrio, è una forma di espressione artistica consistente nella realizzazione di composizioni fatte con pietre poste in equilibrio una sull’altra, che in apparenza sembrano essere fisicamente impossibili. Questo esige pazienza ed umiltà, estraneazione dallo scorrere del tempo, immersione nella natura, ascolto dei suoni e del silenzio. È una disciplina mentale che aumenta la sensibilità e la percezione dello scambio di energia tra il soggetto e la pietra da porre in equilibrio come viene riferito nel manifesto artistico internazionale dello stone balance.

Daniele ha lavorato in televisione come l’ «uomo ragno» del Chiambretti Night, è apparso nel primo video di Fabri Fibra, è arrivato in finale a Italia’s got Talent nel 2013 e al Guinnes World Records. Poi è arrivata la caduta. Dopo essere stato fermo per un anno e mezzo Daniele ha avuto la possibilità di riflettere sul senso della vita e su cosa sia per lui il parkour.