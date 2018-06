Dolceacqua, concerto musica sacra barocca alla chiesa S. Antonio Abate

Dolceacqua. Domenica 24 Giugno alle 18.30 nella Chiesa parrochiale di S. Antonio Abate, si terrà un Concerto di musica sacra del periodo barocco.

Protagonisti dell’evento saranno i solisti, coro e orchestra barocca dell’ Académie Rainier III del Principato di Monaco e della classe di violino barocco del Conservatorio di Nizza. In programma la Cantata “Ja, mir hast Du Arbeit gemacht” di Johann Ludwig Bach e il celebre Gloria di Antonio Vivaldi. Il Concerto sarà diretto dal M° Flavio Losco.

La musica e la cultura per confermare e sottolineare l’antico legame tra il Principato di Monaco e il Comune di Dolceacqua.

Le relazioni tra le antiche famiglie genovesi dei Doria e dei Grimaldi in valle Nervia sono consacrate dall’unione di Luca Doria di Dolceacqua e Francesca Grimaldi di Monaco. Con il matrimonio del 1491 le due Signorie inaugurano un prospero periodo di pace per questa zona, che prospetta un rinnovato circuito di commerci tra il porto monegasco e l’entroterra ligure, connesso ai valichi verso il Piemonte.

Espressione emblematica dell’unione tra i due castelli è il polittico di S. Devota, realizzato per la parrocchiale di S. Antonio di Dolceacqua. La signora Grimaldi incarica Ludovico Brea dell’opera per ricordare anche a Dolceacqua l’intervento della Santa patrona di Monaco, che avrebbe protetto la costa ligure nel corso dell’assedio della flotta pisana.