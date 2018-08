Dolceacqua, al Cinema Cristallo la premiazione del concorso di poesia dialettale “Giannino Orengo”

Dolceacqua. Il Comune di Dolceacqua, in collaborazione con il Centro culturale ricreativo, promuove per l’anno 2018 la 13° edizione del Premio letterario di poesia dialettale “Giannino Orengo”, che ha cercato con successo di recuperare, mantenere e valorizzare attraverso l’uso del “dialetto” le ataviche tradizioni e le antiche “culture” del nostro entroterra e non solo.

Mercoledì 22 agosto, dalle 21, vi sarà la serata di premiazione al Cinema Cristallo di Dolceacqua.

Gli organizzatori: “Si desidera fare i complimenti a tutti i partecipanti del premio letterario Giannino Orengo per l’impegno e la qualità degli elaborati ricevuti. Un sentito ringraziamento da parte del Comune di Dolceacqua e da parte del Centro culturale e ricreativo che da anni porta avanti l’iniziativa”.