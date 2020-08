Dolceacqua, al Castello Doria torna l’evento “Note di teatro”

Dolceacqua. Dopo il successo della scorsa settimana, sabato 8 agosto alle 21,30 torna al Castello Doria l’evento “Note di teatro” con lo spettacolo “Dona Flor e i suoi due mariti”.

Dal romanzo di J. Amado, drammaturgia a cura di Lucinda Buia, regia di Carlo Senesi con il “Teatro dell’Albero”: Loredana De Flavis, Franco la Sacra, Paolo Paolino; Il “Duo In Fabula”:Davide Ravasio alla voce, sax tenore, cajon e Manuel Merlo alla chitarra.

Teatro e musica per offrire al pubblico, nella forma più godibile ed accattivante, uno dei grandi capolavori della letteratura sudamericana, straordinaria per ricchezza verbale, architettura narrativa, humor e contagioso amore per la vita. La lettura del testo sarà resa più efficace dall’interpretazione di brani brasiliani e sudamericani di successo. Ingresso per ogni spettacolo: 10 euro a persona.

Attenzione: è obbligatoria la prenotazione per tutti gli eventi. Prenotazioni: Ufficio Iat di Dolceacqua al numero +39 0184 206666 o per email iat@dolceacqua.it. Accesso all’area eventi: Presentarsi tassativamente 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i posti anche se prenotati, verranno ceduti. Disposizioni Covid-19: gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina durante il file, dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e dal momento dell’uscita dall’area eventi.