Diano San Pietro, a Borganzo l’evento “Dalla resistenza alla Repubblica, alla Costituzione”

Diano San Pietro. Domenica 9 giugno, nell’ambito degli incontri relativi al gemellaggio tra Anpi Borgo e Valle e Anpi Golfo Dianese, si terrà a Diano Borganzo, presso il giardino dei diritti umani – piazza Martiri della Libertà, l’evento “Dalla resistenza alla Repubblica, alla Costituzione”.

Sarà l’occasione per incontrare gli autori de: “Ci mandiamo Risso” di Zefferino Ardissone, Presidente dell’ ANPI del Golfo Dianese e di “Desideri di Pace” scritti dei bambini di Borgo San Dalmazzo a cura di Maddalena Forneris.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Diano San Pietro e realizzata in collaborazione con la Pro loco di Diano Borganzo, inizierà alle 11 ospitando i rappresentanti delle Anpi Borgo e Valle e Golfo Dianese, che due anni or sono, scelsero il Monumento ai Caduti di Borganzo, come luogo per il gemellaggio delle Associazioni Partigiane. Racconti e testimonianze di un passato che la storia non deve mai dimenticare.