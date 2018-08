Diano Marina si accende con la notte bianca anni ’50-’60

Diano Marina. Il primo week end di settembre, come ormai tradizione, è caratterizzato a Diano Marina dalla seconda Notte Bianca dell’estate e da una serie di iniziative ad essa collegate, con l’organizzazione dell’Associazione Vivi Diano Marina con noi, che si avvale di patrocinio e collaborazione di Comune, Gm e Confcommercio.

Domani, sabato 1, già dalla mattina, nell’ambito della sesta edizione di Sull’onda di settembre, il centro sarà animato da bancarelle di hobbystica, oggettistica e prodotti tipici, dalle tante proposte dei commercianti nella versione “happy shopping” e dallo street food di bar e locali. Oltre cento sono le attività che hanno aderito e che terranno aperto sino a notte inoltrata, con personale vestito e con vetrine e banchi addobbati a tema Anni ‘50 e ’60, quello cui è dedicato la Notte Bianca che scatterà ufficialmente alle ore 18 (l’animazione proseguirà sino alle ore 3) con la sfilata di auto e moto dell’epoca e con i primi appuntamenti musicali. Ben dieci le band e i dj coinvolti, per un vasto assortimento di generi. Suoneranno dal vivo Tintodeverano, Karibe Band, I Coguari, Nuovi Solidi, The Liptones, Tutti Frutti Bash Party Tonight, Onde Anomale, mentre a mixare saranno Fabietto Cataneo e Mimmo, Daniele Reviglio Dj e Dj Coach.

I numerosi punti musicali saranno dislocati in via Cairoli, via Genova, via Canepa, via Milano, via Genala e nelle due ali di corso Roma. Non solo musica: dalle ore 21 il gruppo Isis Groove spazierà per le vie del centro con uno spettacolo danzante sulla musica degli anni del boom, dal rock ‘n’ roll al boogie woogie, dal mambo al twist e tanto altro.

Le proposte commerciali proseguiranno anche per tutta la domenica, sino a sera. Trattandosi della prima domenica del mese, terrà banco per l’intera giornata anche Diano Colleziona, il mercatino di hobbystica, artigianato e antiquariato, collocato in via Petrarca e via Santa Caterina da Siena.

Nella seconda giornata di Sull’onda di settembre si inserisce anche un momento celebrativo. Alle ore 18 l’amministrazione comunale e l’associazione Vivi Diano Marina con noi consegneranno un riconoscimento a 46 esercizi storici di Diano Marina, vale a dire che svolgano attività commerciale da almeno 40 anni, con continuità dal punto di vista gestionale (stessa famiglia e stesso ramo merceologico).

Per la prima volta sarà inoltre consegnata una targa in memoria di Roberto Viale, dianese tragicamente scomparso qualche mese fa, persona che ha dato molto nel campo del volontariato. Il riconoscimento andrà a Gianni Ferrari per il suo meritorio impegno all’interno della sezione locale della Croce Rossa Italiana, di cui è il volontario da più tempo.

Si segnala anche che, visto il grande successo, Gianni Rossi concederà “bis” e “tris” del suo Balliamoci l’estate nelle serate di lunedì 3 e mercoledì 5 settembre, sempre sul Molo delle Tartarughe alle ore 21.30.

Le iniziative in programma oggi e nei prossimi giorni a Diano Marina:

Venerdì 31 agosto

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Sabato 1 settembre

Sull’Onda di Settembre

Centro cittadino – tutto il giorno

Notte Bianca a tema ”Anni ’50 e ’60”

Centro cittadino – dalle ore 18

Domenica 2 settembre

3° Trofeo Open Fipsas Città di Diano Marina

gara nazionale di pesca (traina)

Porticciolo turistico – ore 7 (ritrovo), ore 8 (inizio gara)

Diano Colleziona

mercatino hobbistica e antiquariato

Via Petrarca e via S. Caterina da Siena

tutto il giorno

Sull’Onda di Settembre

Centro cittadino – tutto il giorno

Lunedì 3 settembre

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative turistiche di Diano Marina: Ufficio Iat – via Genala: aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19, Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it.