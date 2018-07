Diano Marina, nel centro cittadino arriva la decima edizione del festival del gioco intelligente

Diano Marina. Da venerdì 27 a domenica 29 il centro di Diano Marina ospita per la decima volta “Giochiamoci l’estate, Festival del gioco intelligente”: come consuetudine l’ultimo week end di luglio, per tre giornate (da metà pomeriggio sino a tarda sera), piazza Martiri della Libertà e corso Roma, nel pieno centro cittadino, saranno teatro di numerose attività ludiche.

Tra le novità, la sezione scacchi, curata dal Circolo Scacchistico Imperiese, e di quella dedicata ai disegnatori di fumetti. In programma dimostrazioni e tornei di puzzle e di vari giochi di carte quali Yu-gi-oh, Bang!, Pandemic, Magic, Medievale e Icecool. A disposizione un poligono per il soft air e piste di slot cars e auto Rc. Da segnalare due appuntamenti previsti per sabato 28: dalle 18 alle 20 il workshop “Fumettiamo in natura”, a cura di Stefano Zanchi e Valerio Alloro (Laboratorio Papè), e in due momenti (alle 17.30-23.30) l’incontro con l’illustratrice di Bang! Rossana Berretta. Inoltre eventi modellistici.

Nel corso delle tre giornate sarà presente l’autoemoteca della Fidas, con la possibilità per tutti di donare il proprio sangue. L’organizzazione dell’iniziativa è curata dall’Associazione Nucleo Ardente con la collaborazione di diverse attività ed associazioni del ponente ligure.

L’Associazione Nucleo Ardente conta su un centinaio di soci. L’attività portante è il softair, potendo vantare l’unica squadra ufficiale femminile in Italia e un notevole numero di giovani praticanti: ben trentacinque Under 18. Recentemente è stata organizzato un evento a Nava (Pornassio), per conto della Federazione Italiana Gioco Tattico (Figt), cui hanno preso parte sette team da tutta la Liguria. L’Associazione Nucleo Ardente, il cui presidente è Flavio Russo, è fondatrice della Jsal (Juniores Soft-air Liguria) che si occupa della promozione e dell’organizzazione di tornei dedicati agli juniores.

Oltre a questo, da sempre, si occupa di promuovere il modellismo dinamico, quello statico, giochi di ruolo e giochi di società “non tradizionali”. Inoltre da quest’anno è stata introdotta la sezione infausti cui hanno aderito coloro che si occupano di combattimenti simulati medievali.

Per maggiori informazioni: Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle 9 alle 19, sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it.