Diano Marina, laboratorio ludico-didattico “Favole al Museo” al Lucus Bormani

Diano Marina. Sabato 17 marzo, alle 16, il Museo Civico del Lucus Bormani organizza il laboratorio ludico-didattico per bambini “Favole al Museo”, durante il quale verranno raccontante, ambientate nelle sale espositive, antiche storie, leggende e miti. Le sale espositive si trasformeranno in un luogo magico dove archeologia, storia e fantasia si mescoleranno in modo da catturare l’attenzione dei più grandi e dei più piccini.

Per informazioni e/o prenotazioni: Museo Civico Diano Marina, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), Tel./fax 0183.497621, www.palazzodelparco.it, museodiano@tiscali.it, www.iisl.it.