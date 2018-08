Diano Marina, il 9 agosto gran finale per la prima edizione di “Folk in Diano”

Diano Marina. Gran finale domani, giovedì 9 agosto, a Diano Marina, per la prima edizione di Folk in Diano, la rassegna di musica e cultura popolare, curata da Antonio Carli, che grande successo ha riscosso sinora. A differenza delle tre precedenti serate, la location sarà quella del Molo delle Tartarughe, l’area eventi sul mare. Lo spettacolo, il cui inizio è fissato per le 21 con ingresso libero, vedrà salire sul palco due gruppi: Zenias dalla Sardegna e ZekeTam dall’Irpinia.

In programma brani tradizionali dei rispettivi territorio, un mix tra taranta (danza tradizionale del Sud, frenetica e fortemente ritmata), canto e ballata popolare, che non mancherà di stupire e appassionare il pubblico.

Oltre all’amore per la propria terra d’origine, altri due piccoli particolari accomunano Zenias e ZekeTam: l’anno di costituzione (2009) e il numero dei musicisti che li compongono (cinque).

ZekeTam (Irpinia)

Combinazione di melodie antiche e sonorità innovative, modellata da ritmiche possenti e dinamiche: il passato che guarda al futuro. E’ la band Zeketam, costituita nel 2009 dal “musicante popolare” Toni Cipriano, in avvio con una formazione e un progetto sperimentale (pop-rock-folk), che intendeva abbracciare le culture musicali di tutto il Sud Italia. Nel 2010 inizia la collaborazione con il famoso violinista napoletano Antonio Fraioli per dar vita al “Vento popolare tour”.

Nel 2011 il nuovo spettacolo conquista i palchi più importanti del Centro-Sud Italia, ricevendo importanti premi e riconoscimenti. Dal 2013, nascono così “Si Dio vuole” e “Tiempo”, due raccolte rivoluzionarie. Nel 2014 arriva un grande successo al “Karneval der Kukturen” di Berlino. La città tedesca aprirà il tour 2016 con un doppio appuntamento. Il terzo album è Paesaniero, neologismo che abbina le parole paesano e straniero, frutto della fantasia.

Il sound degli ZekeTam è oscopolitano: un mix tra le parole osco (bosco) e metropolitano. Il miglior modo per esprimere, in un solo termine, la natura del gruppo: tradizionalista e moderna. Ne fanno parte Toni Cipriano (voce, chitarra battente, fisarmonica, organetto), Simone Cipriano (tamburello, percussioni), Pierangelo Mugavero (chitarra elettrica e classica), Giuseppe Ranaudo (basso elettrico) e Valeria Vitillo (voce, cori e violoncello).

L’ultima produzione, di quest’anno, è “L’ultima mano”, con numerose date in tutta Italia. La ricerca e la presentazione personalizzata, tra inediti e classici, della tradizione musicale appartenente alla propria terra d’origine, l’Irpinia, continua…

Zenias (Sardegna)

Nato nel 2009, il gruppo si compone di cinque elementi, originari di varie località dell’isola: Manuela Bande (voce), Peppino Bande (fisarmonica, organetto e tastiere), Giuseppe Tedde (batteria e cajon), Tore Falchi (basso e trunfa) e Salvatore Deriu (chitarra acustica, elettrica e armonica a bocca). La loro musica è “etno-folk”. Presentano canzoni d’amore e brani divertenti e allegri, ricordando la tradizione sarda in chiave moderna. L’ultimo album è stato realizzato insieme a Elio (delle Storie Tese). Uno dei brani più richiesti è “Su ballu ‘e su machine”, canzone leggera, al ritmo di ballu tundu, che ha riscosso consensi nelle piazze e con il videoclip sul web.

Il gruppo fonde ritmi di balli sardi, utilizzando strumenti della tradizione, con una creatività sempre orientata a valorizzare le proprie origini e rivolta a promuovere la cultura etnica, spesso su palcoscenici nazionali ed internazionali.

Diano Marina – il programma della settimana

Mercoledì 8 agosto

Max Manfredi in concerto

Circolo Ricreativo Gorlerese

Frazione Diano Gorleri – ore 21

Diano sottoMarina

Le foreste sottomarine del ponente ligure

proiezioni di video e foto subacquee

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.30

Estate Musicale Dianese

Omaggio a Ennio Morricone

Villa Scarsella – ore 21.30

a pagamento (www.musicagolfodianese.it)

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Giovedì 9 agosto

Giovedi Bimbi

Magic Hands by Slava Kulikov

L’arte della manipolazione e il fascino della magia

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.15

Visita guidata al Museo

Palazzo del Parco – ore 21.30

attività a pagamento

Folk in Diano

Festival di culturale popolare

Zenias (Sardegna) e Zeketam (Irpinia)

Molo delle Tartarughe – 21.30

Venerdì 10 agosto

Alla scoperta di Diano

Visita guidata al centro

Palazzo del Parco (ritrovo) – ore 21

attività a pagamento

Le Vie… – Duo Zunino arpa e voce

Piazza S. Giacomo – frazione Calderina – ore 21

Balliamoci l’estate

musica animazione a cura di e con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Sabato 11 agosto

Laboratorio sali profumati

Anfiteatro passeggiata a mare – ore 16-19

Diano Cover – Oronero

Ligabue Tribute Band

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Domenica 12 agosto

DianAffari 2018 – 8^ edizione

Centro cittadino – tutto il giorno

Per maggiori informazioni sulle attività e sulle iniziative turistiche di Diano Marina

– Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19

– Sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it