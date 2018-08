Diano Marina, il 2 agosto omaggio a De André e alla Liguria

Diano Marina. E’ dedicato alla canzone d’autore, erede della cultura popolare nella sua forma più nobile, il terzo spettacolo di Folk in Diano. L’appuntamento con “Creuza de mà” è per domani, giovedì 2 agosto, alle ore 21, presso l’area manifestazioni di Villa Scarsella, nel pieno centro di Diano Marina, con ingresso libero.

Una serata che rende omaggio alla Liguria e in particolare a Fabrizio De André, grande autore che proprio con l’album “Creuza de Mà” ha integrato, in canzoni dagli arrangiamenti sofisticatissimi eppure estremamente orecchiabili, la lingua genovese antica e la narrazione di figure popolari. Un capolavoro che costituisce un punto di riferimento internazionale assoluto.

Protagonisti della serata Antonio Carli e Max Manfredi. L’attore e cantante imperiese interpreterà l’album completo creando una sorta di monografia sul De Andrè più maturo; il genovese Manfredi, “erede” di De Andrè e della canzone d’autore ligure, racconterà attraverso la propria musica le storie da cui nascono le canzoni.

Ad accompagnare i due artisti sarà un ensamble di musicisti di altissimo livello: Manuel Merlo (chitarra), Gianni Martini e Franco Piccolo (fisarmonica) e Alice Nappi (violino).

La direzione artistica del festival di cultura popolare Folk in Diano è curata da Antonio Carli.

La quarta e ultima serata di Folk in Diano è prevista nella serata del 9 agosto (locandina Folk in Diano).

Max Manfredi

Manfredi nel 1997 è stato insignito dalla Regione Liguria del premio quale “capostipite della nuova generazione dei cantautori genovesi”. Max Manfredi, sulle scene da trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro. Fabrizio De André, che ha voluto cantare una sua canzone nel disco “Max”, disse di lui: “E’ il migliore di tutti“. Secondo Roberto Vecchioni è “uno che non posso nemmeno limitare con il termine di cantautore“. Max ha pubblicato sei dischi e cinque libri, vinto numerosissimi premi fra cui due volte la Targa Tenco. L’originalità indiscussa del suo linguaggio poetico e musicale lo ha reso oggetto di studi e tesi universitarie. Svolge la sua attività di concerti in tour in Italia e all’estero.

Per maggiori informazioni sulle attività e iniziative turistiche di Diano Marina: Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19, sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it.