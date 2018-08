Diano Marina, gli eventi in programma dal 7 al 12 agosto

Diano Marina. A Ennio Morricone – prossimo ai 90 anni, compositore di fama mondiale, due Oscar (uno alla carriera nel 2007 e uno nel 2016 per le partiture di The Hateful Eight di Quentin Tarantino) e tantissimi riconoscimenti all’attivo (tra cui tre Grammy Awars, quattri Golden Globes e dieci David di Donatello) – è dedicato anche quest’anno uno spettacolo dell’Estate Musicale Dianese Festival, per la precisione il quarto di questa edizione 2018.

Mercoledì 8 agosto, nel parco di Villa Scarsella (ore 21.30), a Diano Marina, a omaggiare il grandissimo musicista romano, che in carriera ha composto oltre 500 colonne sonore e vendito più di 70 milioni di dischi, sarà la nota e apprezzata orchestra Le Muse (ex Rondò Veneziano), diretta dal M° Andrea Albertini, in una serata arricchita dalla proiezione di spezzoni di film e nobilitata dalla straordinaria presenza del soprano Susanna Rigacci, “voce di Morricone nel mondo”, cui sarà consegnato uno speciale premio da parte dell’organizzazione e della Città di Diano Marina.

Lo spettacolo è molto atteso, come conferma l’elevato numero di biglietti già venduti. Il concerto, che già grande successo ha avuto lo scorso anno, è incentrato sulle più belle colonne sonore scritte dal grande compositore romano, dagli esordi con Sergio Leone (1964, Per un pugno di dollari) fino alle più recenti collaborazioni con Tornatore, Joffè e Tarantino. Ci sarà modo di ascoltare particolari rielaborazioni dei più famosi brani che hanno “dipinto” gli spaghetti western di Leone (C’era una volta il west; Il buono, il brutto e il cattivo; Giù la testa), le magiche atmosfere di Mission, le tinte più moderne di Malena, Nuovo cCnema Paradiso e indimenticate canzoni come Se telefonando (portata al successo da Mina) e Here’s to you (cantata da Jon Baez).

Il valore aggiunto della serata sarà dato dalla partecipazione di Susanna Rigacci.

Nata a Stoccolma, in Svezia, naturalizzata italiana, la Rigacci proviene da una famiglia di musicisti (il padre Bruno è compositore e direttore d’orchestra). Canta in sei lingue ed è nota al pubblico internazionale soprattutto per le sue interpretazioni nei brani delle colonne sonore dei film di Sergio Leone Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il West, Giù la testa, scritte e dirette proprio da Ennio Morricone, che dal 2001 l’ha scelta come prima voce nei suoi principali concerti e nelle sue incisioni. Da anni è protagonista sui principali palcoscenici italiani e esteri. dall’Arena di Verona alla Scala di Milano, dalla Fenice di Venezia alla Queen Elizabeth Hall di Londra.

MAX MANFREDI A DIANO GORLERI

Nella stessa serata di domani, mercoledì 8 agosto, in frazione Diano Gorleri, presso il Circolo Ricreativo Gorlerese, alle ore 21, al posto della giovane cantautrice trentina Maria Devigili, che ha purtroppo dovuto dare forfait, sarà protagonista un altro pezzo da 90, il popolare cantautore genovese Max Manfredi, già ospite a Diano Marina la settimana scorsa nell’ambito di Folk in Diano. Al termine l’organizzazione offrirà ai presenti un piccolo rinfresco.

Max Manfredi nel 1997 è stato insignito dalla Regione Liguria del premio quale “capostipite della nuova generazione dei cantautori genovesi”. Manfredi, sulle scene da trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro. Fabrizio De André, che ha voluto cantare una sua canzone nel disco “Max”, disse di lui: “E’ il migliore di tutti“. Secondo Roberto Vecchioni è “uno che non posso nemmeno limitare con il termine di cantautore“. Max ha pubblicato sei dischi e cinque libri, vinto numerosissimi premi fra cui due volte la Targa Tenco. L’originalità indiscussa del suo linguaggio poetico e musicale lo ha reso oggetto di studi e tesi universitarie.

Il programma completo della settimana

Martedì 7

Verde Tour 2018

Concerto Buio Pesto

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Diano in Musica

live music con band e dj

Centro cittadino – ore 21.30

Mercenari (via Cairoli), Electroschock (via Milano), Sbamm (Corso Roma)

Mercoledì 8

Max Manfredi in concerto

Circolo Ricreativo Gorlerese

Frazione Diano Gorleri – ore 21

Diano sottoMarina

Le foreste sottomarine del ponente ligure

proiezioni di video e foto subacquee

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.30

Estate Musicale Dianese

Omaggio a Ennio Morricone

Villa Scarsella – ore 21.30

a pagamento (www.musicagolfodianese.it)

Balliamoci l’estate

musica e animazione con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Giovedì 9

Giovedi Bimbi

Slava Kulikov – Magic Hands

Piazza Martiri della Libertà – ore 21.15

Visita guidata al Museo

Palazzo del Parco – ore 21.30

attività a pagamento

Folk in Diano – Festival di culturale popolare

Zenias (Sardegna) e Zeketam (Irpinia)

Molo delle Tartarughe – 21.30

Venerdì 10

Alla scoperta di Diano

Visita guidata al centro

Palazzo del Parco (ritrovo) – ore 21

attività a pagamento

Le Vie… – Duo Zunino arpa e voce

Piazza S. Giacomo – frazione Calderina – ore 21

Balliamoci l’estate

musica animazione a cura di e con Gianni Rossi

Molo delle Tartarughe – dalle ore 21.30

Sabato 11

Laboratorio sali profumati

Anfiteatro passeggiata a mare – ore 16-19

Diano Cover – Oronero

Ligabue Tribute Band

Molo delle Tartarughe – ore 21.30

Domenica 12

DianAffari 2018 – 8^ edizione

Centro cittadino – tutto il giorno

