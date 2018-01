Diano Marina, gli appuntamenti della rassegna “Libri e non solo”

Diano Marina. Nell’ambito della rassegna “Libri e non solo“, promossa dal settore cultura del Comune di Diano Marina coordinato dal presidente del consiglio comunale con delega alla cultura Ennio Pelazza e dalla responsabile del servizio Cristina Cellone, in collaborazione con la biblioteca A.S. Novaro, presso la sala conferenze Margherita Drago della biblioteca civica, nei giorni 11, 18, 25 gennaio si terranno i seguenti incontri:

Giovedì 11 gennaio 2018, alle 15.30

Un cappuccino, grazie di Rita Leone, con degustazioni.

Giovedì 18 gennaio 2018, alle 15.30

Il sentiero e l’altrove. L’Italia in cammino di Roberta Ferraris, con proiezioni di immagini.

Giovedì 25 gennaio 2018, alle 15.30

Viaggiando in Riviera: disegni e racconti di frontiera di Roberto Capaccio, con esposizione dei disegni originali del libro.