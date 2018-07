Diano Marina festeggia il patrono con messa e fuochi d’artificio

Diano Marina. Domani, lunedì 16 luglio, nella ricorrenza della N.S. del Carmelo (Madonna del Carmine), Diano Marina celebrerà la sua santa patrona con la santa messa solenne, alle ore 21 sulla banchina del porto (officiata dal vescovo Antonio Suetta), e la tradizionale processione in mare con omaggio floreale alla statua sommersa Stella Maris (a circa sei metri di profondità) da parte dello staff dell’Associazione Diano Sub. Per Diano Marina si tratta di una giornata festiva e quindi gli uffici comunali rimarranno chiusi.

I festeggiamenti proseguiranno sabato 21 con i fuochi d’artificio (ore 22.30) e domenica 22 con la santa messa pontificale (Chiesa Parrocchiale, ore 11), celebrata dal vescovo Guglielmo Borghetti, e con la liturgia dei vespri e la tradizionale processione per le vie del centro cittadino.

Qui il programma completo: programma 16-22 luglio