Diano Marina, concerto natalizio nella chiesa parrocchiale di San Antonio Abate

Diano Marina. Sabato 5 gennaio, alle 21.15, presso la chiesa parrocchiale di San Antonio Abate si terrà il concerto natalizio a cura della sezione “Musica per la liturgia” dell’ufficio liturgico diocesano.

Saranno protagonisti gli organisti Tiziana Zunino e Roberto Grasso, entrambi diplomati, concertisti e docenti, eseguiranno sull’organo della parrocchiale brani specifici sull’organo “Inzoli” della parrocchiale.

La Schola Cantorum Diocesana “Exsultate Justi” fondata e diretta da don Silvano De Matteis è formata da cantori della diocesi che si propongo la diffusione, lo studio e l’approfondimento della polifonia sacra, del canto gregoriano e della musica liturgica. Presenteranno per l’occasione un programma a tre voci dei brani natalizi più famosi e conosciuti. Essa esce nell’ambito delle iniziative e del lavoro dell’ufficio diocesano liturgico – sezione “Musica per la Liturgia” presieduto dal Can. e musicista don Silvano Dematteis (attualmente al pontifico istituto di musica sacra a Roma) e, oltre a svolgere servizio in cattedrale ad Albenga e al Duomo di Porto Maurizio nelle celebrazioni episcopali, vuole diffondere e sostenere l’attività dei cori parrocchiali e diocesani.

Il gruppo nasce e svolge la sua attività proprio in questo contesto, studiando repertorio sacro e nuovi progetti musicali. Coristi protagonisti: soprani Manuela Corradi, Virginia Pellegrino, Tiziana Ascheri; contralti Mariella Pelassa, Bianca Di Lorenzo; baritoni Loris Russo e Antonio Di Mattia.

“Dopo il concerto di sabato 22 dicembre al Duomo di Porto Maurizio, svolto con i vari cori diocesani - spiega don Silvano Dematteis, responsabile diocesano della musica sacra - un altro appuntamento in musica per diffondere e presentare non solo il lavoro della Schola Diocesana, ma altresì per valorizzare e la musica Sacra e dare il “giusto accento” alle festività natalizie che stiamo vivendo. Sentire anche i nostri pregiati organi è un occasione sempre più importante per valorizzare tali strumenti, spesso silenti e scarsamente utilizzati. Un impegno, quello degli organisti presenti – attivi su tutto il territorio diocesano non solo in concerti ma anche nell’animazione delle nostre liturgie parrocchiali e diocesane – che intende far sentire al pubblico la loro preziosa e indispensabile collaborazione”.

I brani presentati ( Adeste fidelse, A Betlemme di Giudea, Tu scendi dalle stelle, O Tannembau, Quanto nascente ninno..e altri) renderanno ancora più solenne il Natale e le festività in corso, nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Diano Marina”.