Diano Marina, Anna Tatangelo e Dear Jack le star del galà “30 minuti di bellezza”

Diano Marina. Numerosi vip della musica italiana alternati con momenti dedicati alla moda ed esibizioni artistiche: è questo il menù di 30 minuti di bellezza, l’esclusivo galà estivo di Diano Marina, in programma nella serata di domani, lunedì 30 luglio, sul Molo delle Tartarughe, dalle 21.30 sino a oltre la mezzanotte.

Carmine Esposito che, come Carlo Conti al Festival di Sanremo, sarà impegnato nel doppio ruolo di direttore artistico e presentatore, ha messo insieme un cast d’eccezione: dai big Anna Tatangelo e Dear Jack, autentiche star della serata, a personaggi del calibro delle Deva (Laura Bono, Greta, Verdiana e Roberta Pompa), di Matteo Cazzato, Zic e Grace Cambria, direttamente da Amici 2018, e inoltre Alice Peirano, Simone Alessio, Fresh‘n Clean e Jazzmatazz, bravissimi artisti del Golfo Dianese.

Per la moda, spazio alle collezioni e alle anteprime di For You, Il bello delle donne, Note di Cuore, 900 Expo, Non solo Moda, Donna Più, Morabito Jewel Store e Precious Skin. L’iniziativa avrà, come consuetudine, anche uno spazio dedicato alla solidarietà: nell’occasione sarà devoluto materiale utile alla preziosa attività del Comitato di Diano Marina della Croce Rossa Italiana.

Info evento: blessyoucomunicazioneedeventi@gmail.com. Considerata la concomitanza, domani sera non andrà in scena l’appuntamento con “Balliamoci l’estate”, lo spettacolo di Gianni Rossi, che tornerà regolarmente sul Molo delle Tartarughe nella serata di mercoledì 1.

Informazioni turistiche Diano Marina: Ufficio Iat – via Genala – aperto tutti i giorni sino a fine settembre dalle ore 9 alle 19, sito turistico del Comune: turismo.dianomarina.gov.it.