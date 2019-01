Diano Marina, al via la stagione culturale alla biblioteca Novaro

Diano Marina. Martedì 15 gennaio alle 16, presso la Sala Margherita Drago della Biblioteca civica Angiolo Silvio Novaro di Diano Marina, inizieranno gli “Incontri in Biblioteca 2019”, curati dal dottor Oreste Brunazzi, laureato in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e in Farmacia, titolare di Erboristeria dal 2008.

Il titolo d’insieme della manifestazione è “Corbezzolo, sorbo e carrubo: curiosità, particolarità, ricette erboristiche e culinarie” e la prima conferenza sarà dedicata al corbezzolo. Gli altri due incontri si svolgeranno martedì 22 e martedì 29 sempre alle ore 16.00 ed avranno come argomento “Il sorbo” e “Il carrubo”.

Sempre nel mese di gennaio si terranno in Biblioteca anche due conferenze con presentazioni di libri. In particolare giovedì 17 alle 16 verrà presentato il libro “A föa du bestento – Fiabe liguri”, all’ incontro saranno presenti gli autori Pino Boero e Walter Fochesato e l’editore Federico Traversa. Giovedì 31 sarà la volta del libro “Paolo Gerolamo Brusco (1742-1820) – Un artista nel tessuto urbano di Savona ed il suo legame con la Liguria” di Silvia Bottaro, la presentazione sarà a cura della poetessa Gabriella Gasparini. Al termine di questi due incontri seguirà una piccola degustazione.

Le manifestazione sono promosse dal Settore Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal Presidente del Consiglio Comunale con delega alla Cultura dottor Ennio Pelazza e dalla Responsabile del servizio dottoressa Cristina Cellone, in collaborazione con la Biblioteca A.S. Novaro.