Diano Castello, “Falò di S. Mauro” con il Coro Mongioje

Diano Castello. L’anno è appena cominciato eppure la squadra di cantori capitanata dal vulcanico Ezio Vergoli è già alla sua terza esibizione.

Dopo un concerto tenutosi nell’oratorio di Pompeiana ed il consueto appuntamento con gli ospiti della casa di riposo “Betlemme” di Porto Maurizio, sabato 20 gennaio alle 20.30 il repertorio – in continua evoluzione – del Coro potrà essere apprezzato dal pubblico presente alla festa “Falò di S. Mauro” a Diano Castello in frazione Varcavello.

“Stiamo procedendo nella direzione giusta – afferma Augusto Ferrari, Presidente del Coro – ad ogni esibizione troviamo ascoltatori attenti, coinvolti, che al termine del concerto ci gratificano con i propri complimenti, a volte anche sorpresi che la musica corale possa essere così attuale. La scelta di affiancare al repertorio “classico” arrangiamenti di brani di compositori moderni come Morricone o Tin è vincente e ci differenzia da altre realtà, lo dimostra anche il fatto che nuovi, giovani coristi stanno arrivando ad ingrossare le nostre fila. E’ doveroso anche un ringraziamento agli organi di informazione sempre puntuali ed attenti nel divulgare le nostre iniziative”.

Come di consueto invitiamo chiunque fosse interessato ad avvicinarsi al mondo del canto corale o semplicemente a presenziare alle nostre prove e a venerci a trovare il martedì ed il venerdì sera dalle ore 21 in poi nella nostra sede in via Trucco, 25