Diano Castello, appuntamento con la 25esima edizione della fiera di San Mauro

Diano Castello. Domenica 13 gennaio si terrà presso la frazione Varcavello la venticinquesima edizione della Fiera di San Mauro organizzata dall’amministrazione comunale di Diano Castello in occasione della festività religiosa di San Mauro.

Alle 15 nella Chiesa di San Mauro sarà celebrata la Santa Messa ed a seguire la processione con la partecipazione del complesso bandistico della Città di Alassio.

Dalle 10 del mattino alle 18, lungo le vie della frazione sarà possibile trovare una rassegna di antiquariato e artigianato, una esposizione di auto e moto d’epoca, banchi di prodotti tipici locali, stands gastronomici e animazioni per bambini (la Fattoria Ri- Creativa, gonfiabili e zucchero filato).

La proloco di Garessio, come gli scorsi anni, distribuirà l’apprezzata polenta saracena, la Proloco Alta Valle Dianese le frittelle dolci e salate e il Comune di Diano Castello offrirà la cioccolata calda. Sarà possibile usufruire del servizio di bus navetta che partirà da Diano Marina dalle 10 del mattino e presterà servizio fino alle 18. Le fermate saranno posizionate in Via Cesare Battisti, in Piazza Maglione, alle Quattro Strade fino ad arrivare alla Fiera e fermandosi anche in Piazza Quaglia a Diano Castello.

Il pomeriggio di Sabato 12 gennaio alle 19 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa di San Mauro, alle 20,30 quest’ anno il Comune ha organizzato un concerto del Gruppo Musicale Equipage Ambassadors Dixie & Stret Parade a seguire come vuole la tradizione: “Falò di San Mauro” presso il campo sportivo di Varcavello.