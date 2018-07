Dal 28 luglio all’8 settembre 7 serate con la Compagnia Stabile Città di Sanremo

Sanremo. Al via una nuova stagione ricca di appuntamenti per la Compagnia Stabile Città di Sanremo, che da 48 anni prosegue la sua attività teatrale, volta al mantenimento ed alla diffusione del dialetto locale, il “Giargun” sanremasco.

La stagione vede la compagnia impegnata con la nuova commedia “Aria di Festival!”, per la regia di Anna Blangetti, che come di consuetudine sarà messa in scena nei comuni limitrofi in vista della grande “prima” al teatro Ariston in occasione dei festeggiamenti di San Romolo, e la commedia della stagione passata “U nu l’è mai tropu tardi!” per la regia di Sergio Giovannini, che sarà portata nelle frazioni cittadine. Inoltre sarà in scena il recital “Roba da… leze! ovvero tutto quello che si deve sapere sugli avvocati”

Non meno importante: grazie al patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato Turismo e Manifestazioni, è confermata la rassegna di teatro dialettale, dedicata a Nini Sappia, socio fondatore della compagnia, e giunta alla XXI edizione!

La rassegna si articolerà in 7 serate dal 28 luglio all’8 settembre nelle quali si esibiranno cinque compagnie ospiti, per questa edizione provenienti in massima parte dalla Liguria. Nella serata finale si esibirà la Compagnia Stabile Città di Sanremo e, a seguire, si effettuerà la premiazione. All’uopo verrà designata una apposita Giuria di esperti che individueranno i vincitori dei seguenti premi: miglior commedia, miglior attore protagonista e miglior attrice, miglior attor giovane e miglior attrice giovane, miglior caratterista maschile e migliore femminile. Sarà inoltre assegnato un premio in base al gradimento del pubblico, che è invitato a votare al termine di ogni rappresentazione.

Di seguito il calendario della stagione estiva:

7 luglio- Riva Ligure – Ist. Le Grange – Roba da…leze!

10 luglio – Camporosso – aria de festival!

12 luglio – Riva Ligure – aria de festival!

14 luglio – Sanremo – ist. franchiolo – roba da… leze!

19 luglio – Coldirodi – u nu l’e’ mai tropu tardi!

28 luglio – Rassegna nini sappia

3 agosto – Verezzo – u nu l’e’ mai tropu tardi!

4 agosto – Rassegna nini sappia

11 agosto – Montegrosso pian latte – aria de festival!

12 agosto – rassegna nini sappia

17 agosto – Molini di triora (fraz. corte) – aria de festival!

18 agosto – rassegna nini sappia – roba da… leze!

25 agosto – rassegna nini sappia

28 agosto- Bussana – u nu l’e’ mai tropu tardi!

1 settembre- rassegna nini sappia

8 settembre- rassegna nini sappia – u nu l’e’ mai tropu tardi!