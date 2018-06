Dal 28 giugno al 1°luglio ospite a Bordighera il fotografo Sandro Libra

Bordighera. L’artista ospite di via Dritta 22 a Bordighera Alta sarà il fotografo Sandro Libra, sarà un omaggio al territorio e al cibo in occasione di “Un Paese di Sapori”, percorso enogastronomico dalle 19 a mezzanotte tra carugi e piazze del centro storico.

“Pane, olio e sale: ecco la risposta che ho cercato per tutta la vita. Ho perlustrato la mia terra da nord a sud, da est a ovest, dal mare alle montagne. Paesi, sentieri,fiumi, boschi, colline dolci e calde, vette aspre e gelide. Il silenzio immancabile compagno di viaggio, macchina fotografica e grandi pensieri come fedeli scudieri. Nel trascorrere rapido e inesorabile degli anni, mi sono reso conto di quanti sogni, aspettative, progetti, ragionamenti complessi e intricati ho lasciato scorrere nella mente ingarbugliando sempre più i miei poveri pensieri.

Stanco di tutto ciò un bel giorno mi ritrovai sotto un bellissimo albero di cachi, spoglio di foglie ma stracarico di meravigliosi frutti color rosso intenso. “Ecco !” Dissi tra me e me; quei frutti sono come i pensieri, colorati e semplici, non hanno bisogno d’altro per risplendere in tutta la loro bellezza, neppure delle numerose e invadenti foglie. Felice di quel pensiero profondo, aprii il mio zaino, tirai fuori il pane, l’olio, il sale e feci merenda. Il profumo e il sapore antico di quei tre umili ingredienti, diedero senso e risposta, in pochi attimi, a tante complicate e irrisolte domande. ”La vita deve essere semplice !” Dissi a me stesso. E fu così che da quel giorno non feci altro che…togliere foglie“.

Sandro Libra 23 giugno: Sandro Libra nasce a Ventimiglia nel 1952 dove vive e lavora. L’amore per la fotografia fin da piccolo, inizia il suo percorso nel 1970 orientando i suoi studi su grandi fotografi quali: Adams, Weston, Stiegliz, Strand, fino ai contemporanei Salgado, Giacomelli, Kudelka. In continua ricerca del legame tra psiche e stati d’animo, tra realtà e sogno.

Concentra la sua attenzione sul bianco e nero e sulle raffinate tecniche della stampa fine-art. Segue ogni immagine dalla visione allo scatto, dalla stampa al montaggio. Sviluppa e stampa personalmente, nello studio a Dolceacqua, ogni sua foto in camera oscura con metodi analogici, pellicole e carte agli alogenuri d’argento. Il grande senso di libertà che lo accompagna da sempre lo spinge a spaziare ed analizzare tutto ciò che rispecchia lo stato d’animo del momento: materia o concetti. Al di la delle proprie immagini un grande sogno, un’ambiziosa speranza…capire!