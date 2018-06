Dal 20 luglio torna il Perinaldo festival-terre di confine per la sua XII edizione

Perinaldo. Perinaldo coinvolge anche quest’anno i comuni di Ventimiglia, Bordighera e Ospedaletti, identificandosi come il festival di concerti del Ponente Ligure. “Confine” è il tema unificante della rassegna, inteso come fondamento di identità individuale, e al tempo stesso strumento di interazione tra mondi diversi. Mettere in scena le diverse forme di alterità, porta alla costruzione di una identità nuova: occasione di incontro, ricezione, racconto e creazione. La tematica, quanto mai attuale, coinvolge artisti e studiosi che hanno scelto di inserirla e svilupparla nella loro ricerca creativa.

Proprio l’arte e la creatività rappresentano infatti gli strumenti più adatti per liberarsi da vincoli e pensieri frutto di politiche basate su obiettivi piuttosto che valori. Terre di Confine presenta 14 appuntamenti, tra concerti, presentazioni di libri, incontri con artisti e scrittori, passeggiate letterarie e prove aperte; tutti gli eventi sono a ingresso a offerta libera e distribuiti tra Perinaldo, Bordighera, Ospedaletti e Ventimiglia. Il Festival parte con un personaggio simbolo del dibattito sulle diversità, Moni Ovadia con il concerto “Senza Confini” , un percorso tra le culture di popoli (ebrei e zingari) da sempre poco comprese dall’Occidente. Venerdì 20 Luglio ore 21,30 a Bordighera nell’Arena della Scibretta in coproduzione con Touscouleurs e il comune di Bordighera. Ovadia sarà accompagnato da un gruppo di musicisti di profilo internazionale (Paolo Rocca clarinetto, Albert Florian Mhai fisarmonica, Marian Serban cymbalon e Petre Nicolae contrabbasso).

Si prosegue con un grande riferimento della musica popolare e etnica italiana, Eugenio Bennato con lo spettacolo “Da che Sud e Sud”; un racconto tra i temi centrali del dibattito culturale attuale: dalla la questione meridionale alle migrazioni da quella verso le Americhe a quelle dagli altri sud del mondo. Il concerto si terrà a Ventimiglia Sabato 21 Luglio alle ore 21,30 al Forte dell’Annunziata. Si torna a Perinaldo per il terzo appuntamento Lunedì 23 Luglio sempre alle 21,30 nella spendida piazza S. Niccolò con il Quartetto Aktè, “Racconti dal Mediterraneo”; Elias Nardi – Oud, Claudio Farinone-chitarre, Paolo Paqualin- percussioni, Max Pizio – clarinetti percussioni e sax saprano creare un dialogo musicale attraverso le sonorità occidentali del clarinetto, chitarra e quelle arabe del Oud, diversità e sonorità unite dal nostro Mediterraneo. Il concerto è in collaborazione con Ossola Guitar Festival e con Rivolimusica Martedì 24 alle 21,30 sempre a Perinaldo ci aspetta una produzione in residence del Festival: Andrea Dulbecco alle percussioni e il Quartetto d’archi del Perinaldo Festival (Alice Costamagna e Federico Mazzucco violini, Monica Vatrini viola, Marco Decimo violoncello). La produzione crea spazi dove linguaggi jazz, contemporanei e classici si incontrano grazie a composizioni originali e arrangiamenti di Marco Decimo e Andrea Dulbecco. Subito dopo il concerto prosiezione in piazza del film di C. Chaplin “The Immigrant” con un introduzione di Renato Berta Terre di Confine prosegue a Ospedaletti, Mercoledì 25 Luglio ore 21,30 all’Auditorium Comunale con un recital di Tullio Solenghi: Iliade un racconto mediterraneo, il duello per Elena, canto III.

Progetto e regia di Sergio Maifredi, produzione di Teatro Publico Ligure. Iliade è l’archetipo di tutte le opposizioni identitarie occidentali. Nei suoi versi troviamo il conflitto, l’ira, l’eroismo e la paura, le madri e i figli: Troia come Aleppo e Sebrenica. Il festival comprende le diversità anche nell’offerta e nei generi: Giovedì 26 Luglio alle 21,30 a Perinaldo Giovanni Ilario Suffia presenta “il coraggio di Cion e altri racconti partigiani”: voci di persone attraverso confini geografici e ideologici, testimonianze e racconti perinaldesi legati agli ultimi anni di guerra, tra occupazione e invasione, attraverso i labili confini delle alleanze e dei conflitti civili.

Si ritorna alla musica ma anche un po’ alle storie raccontate: Gianni Coscia con Gianluigi Trovesi con lo spettacolo dedicato all’amico fraterno Umberto Eco “la misteriosa musica della regina. Loana”. Venerdì 27 Luglio a Perinaldo, concerto in collaborazione con Rivolimusica. Ritorna la Festa della Musica a Perinaldo, (Sabato 28 Luglio) musica non stop dalle 20 all’una nelle piazze e nei vicoli del paese di pietra e alle 22,30 Mezclando CUBA! Esplosivo conjunto cubano con le tradizioni del “son”, una reunion di musicisti cubani straordinari. Per concludere il concerto dell’Orchestra del Perinaldo Festival in Piazza San Nicolò Domenica 29 alle 21,30 in collaborazione con Tamtando e Teatro dal Mondo. Sarà presentato il “Peti Pi” operina liberamente ispirata al Piccolo Principe di A. Saint Exupery, con musiche originali di Sandro Bellu e Marco Giovinazzo Continua l’iniziativa “La spiaggia suona”, progetto di animazione musicale finalizzato ad attrarre un pubblico di giovanissimi e famiglie. Dedicato ai bambini delle spiagge di Sanremo e Bordighera, è realizzato da esperti nel campo della propedeutica e della musicoterapia.

Si consolida inoltre la positiva esperienza di inclusione ne “La spiaggia suona” dei ragazzi SPES di Ventimiglia, realizzata negli anni passati (centro diurno socio riabilitativo per disabili). I partecipanti sono coinvolti in apertura di alcuni concerti, nella messa in scena dell’operina “Il Petì Pi” e in flash mob pubblicitari estemporanei a Sanremo e Bordighera. Il Festival è stato realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore) che sostiene il Progetto di Rete “Terre di confine” – Perinaldo Festival e i concerti del Ponente ligure XII edizione, nell’ambito dell’edizione 2018 del bando “Performing Arts”; l’iniziativa è promossa dal Comune di Perinaldo insieme ai comuni di Ospedaletti, Bordighera e Ventimiglia. La direzione artistica del Perinaldo Festival è affidata a Paola Secci e Massimiliano Gilli, la comunicazione è realizzata in collaborazione con Merkurio progetti musicali.

Il programma dell’evento: Il programma