“Dai cubi di Ibiza a Teresa di Calcutta”: il nuovo libro della sanremese Ombretta Ballestra

Sanremo. “Dai cubi di Ibiza a Teresa di Calcutta” (edizioni L’inedito) è il libro autobiografico della sanremese giramondo Ombretta Ballestra che sarà presentato mercoledì 30 alle 20 al Circolo Zoè di via Carli 24 a Sanremo. Il volume riproduce un percorso, segnato da un trauma infantile, in vari stati e città. Da Londra a Ibiza e Barcellona.

Poi per due anni in un furgone, con un ragazzo, in Marocco e Spagna e quindi in Brasile. Per riallacciare poi un rapporto con il padre nel corso della sua malattia. A quel punto, lasciata l’Europa e il fidanzato, la protagonista è approdata in India a prestare volontariato, assistendo i lebbrosi.

Ombretta Ballestra è nata a Sanremo nel 1977, è stata definita “ligure di nascita ma mondiale nell’anima”. E ancora: “Anticonvenzionale per indole, sognatrice controcorrente e caparbia viaggiatrice”. Insegna yoga, ama il mare e il vento, pratica il surf ed è appassionata di cucina vegana. L’iniziativa è a cura delle associazioni culturali “I Colori della Gioia”, presieduta da Gioia Lolli, e il Circolo Zoé.