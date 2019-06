Dai burattini a Dj Tex, una settimana di eventi a San Bartolomeo al Mare

San Bartolomeo al Mare. Dopo la Festa europea della musica e la Notte oro, il calendario delle manifestazioni di San Bartolomeo al Mare prosegue con una programmazione come sempre molto articolata.

Martedì sera appuntamento con i fratelli Niemen e il Gran teatro dei burattini, uno spettacolo sempre sano e divertente proposto dagli ultimi burattinai piemontesi. Burattini originali di inizio ‘800, con scenografie degli anni ’50 e un repertorio di farse, commedie, drammi originali della storia dell’arte: i fratelli Niemen ancora oggi portano sulle piazze d’Italia la salacità di Gianduja di Callianetto, mantenendo viva una tradizione plurisecolare.

Mercoledì torna il gettonatissimo Cartoon Show, lo spettacolo per bambini con tutti i personaggi più in voga in tv. Venerdì, grande spettacolo di danza, canto e musica con il saggio musicale dell’Accademia Scenart.

Sabato, il palco di Piazza Torre Santa Maria sarà tutto per Dj Tex, che con il suo spettacolo di animazione musicale trascinerà il pubblico in un viaggio negli anni ’90.

Nel frattempo, proseguono le attività previste per tutta la stagione estiva:

Animazione estiva

Anfiteatro

alle 17.30/19.30

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì

Baby Dance

Anfiteatro

alle 21/22

Tutti i lunedì

Ginnastica del risveglio

Largo Scofferi

alle 9/10

Dal lunedì al sabato (escluso il mercoledì)

Zumba

Piazza Torre Santa Maria

alle 10/11

Tutti i mercoledì.

#FOB Fun on the Beach

Martedì Bagni Medusa alle 16

Mercoledì Bagni Stella Maris e Fortuna alle 16

Giovedì Adrimer alle 10.15

Venerdì Bagni BassaMarea alle 10.15

Shopping sotto le stelle

Bancarelle dal 1 luglio al 1 settembre

Lungomare delle Nazioni

alle 16/24

Questo il riepilogo del calendario della settimana:

Martedì 25 giugno

alle 21

Anfiteatro

Niemen – Spettacolo di burattini.

Mercoledì 26 giugno

alle 21

Anfiteatro

Cartoon Show – Spettacolo per bambini.

Venerdì 28 giugno

alle 20.30

Piazza Torre Santa Maria

Saggio Musicale Accademia ScenArt.

Sabato 29 giugno

alle 21.30

Piazza Torre Santa Maria

Dj Tex – Animazione musicale.

Informazioni per il pubblico: Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare, piazza XXV Aprile 1, Tel. +39 0183 41 70 65, turismo@sanbart.it.