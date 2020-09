Consulto gratuito con il podologo Dott.ssa Marika Manera, a Sanremo presso la farmacia Dott. Colombo.

Sanremo. La prevenzione delle problematiche connesse al piede è molto importante ed in collaborazione con la Farmacia Dott. Colombo in via Galileo Galilei, 415 avete la possibilità di riservare un consulto podologico gratuito.

L’appuntamento è fissato per il mercoledì 16 settembre 2020 ed il numero per le prenotazioni è 0184 530688.

Questa è un’ iniziativa che assume particolare significato sotto l’aspetto dell’educazione sanitaria, capita spesso, che vengono trascurate semplici affezioni che potrebbero trasformarsi in patologie ben più gravi (si pensi, ad esempio, alla complicanza del piede diabetico)

Le patologie podaliche, sono in crescita esponenziale, innanzitutto per l’aumento della popolazione anziana (ogni 100 ragazzi da 0 ai 14 anni l’Istat registra 151,4 anziani da 65 anni e più), ma anche per le mutate abitudini sociali, come, ad esempio, l’uso sempre più diffuso dei tacchi nelle calzature femminili e delle scarpe da tennis troppo rigide da parte dei giovani.