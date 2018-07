“Concerti nel Castello”, la nuova rassegna nel castello di Dolceacqua

Dolceacqua. L’associazione culturale “Oltre il Cristallo”, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Dolceacqua, presenta la nuova rassegna “Concerti nel Castello” che si svolgerà nella magica atmosfera del Castello dei Doria.

L’intento degli organizzatori è di riprendere lo storico legame tra Dolceacqua e la cultura, l’arte e la canzone d’autore: un forte legame che ha contraddistinto da sempre uno dei borghi più belli della Liguria. Per sviluppare questo progetto gli organizzatori hanno affidato la direzione artistica a Massimo Schiavon, operatore culturale e amico di Dolceacqua.

Il programma artistico della rassegna è articolato per quest’anno in due appuntamenti: le due date creano un ponte ideale che abbraccia tutto il periodo estivo, la prima a luglio e la seconda ad inizio settembre. In entrambi gli appuntamenti, oltre agli annunciati concerti, si potranno visionare esposizioni di opere d’arte. Dolceacqua è da sempre ispirazione per gli artisti: un esempio sublime, il “ritratto” del borgo dipinto dal celebre impressionista Monet.

Ecco le date nel dettaglio:

– 19 luglio alle 21.30: Massimo Schiavon e Stefano Cabrera in concerto. In questo concerto Schiavon e Cabrera alterneranno i brani del cantautore a composizioni per archi del noto violoncellista. Il programma della serata sarà arricchito dalla reinterpretazione di classici della canzone d’autore italiana, a cui entrambi gli artisti sono legati.

Opere pittoriche esposte di Claudio Marciano.

– 7 settembre alle 21: Vittorio De Scalzi in concerto. In questo concerto De Scalzi ripercorrerà la sua carriera artistica, presentando inoltre alcuni brani del suo nuovo album, “L’attesa”. Opere pittoriche esposte di Gianni Rebaudo.

Info artisti:

Massimo Schiavon storico cantautore ligure. Ha collaborato con Enzo Jannacci, Armando Corsi ed Edoardo De Angelis. Un’intensa attività live che lo ha visto condividere il palco tra gli altri con Luca Barbarossa, Cristiano De Andrè, Bruno Lauzi, Sergio Endrigo, Francesco Baccini, etc. I due dischi dell’artista: Senza Rotta 2007 e Piccolo Blu 2013. Premio PIU’ A SUD DI TUNISI 2013 – sezione “Musica”, ospite al Premio Bindi per due edizioni (2009-2013) e al Premio Tenco 2013. È testimonial dal 2012 del Gaslini Onlus – Ospedale Pediatrico di Genova.

Stefano Cabrera musicista genovese, anima del quartetto GnuQuartet. L’artista annovera tra le collaborazioni musicali: dalla PFM ai Negramaro, da Niccolò Fabi agli Afterhours passando per Francesco De Gregori, Rachel Flowers, Cecilia Chailly e Shunga Jung.

Vittorio De Scalzi poliedrico artista, conosciuto al grande pubblico come raffinato cantautore oltre che per essere l’anima dei New Trolls e tra gli storici collaboratori di Fabrizio De Andrè.

Ingresso: 10 €, biglietto unico. In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Cinema Cristallo. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il 340 2252700 oppure il 3886940757.