“Colori e Forme all’Arc en Ciel” la mostra di Serenella Sossi all’Hotel Arc en Ciel di Diano Marina

Diano Marina. Pitture e sculture della nota artista di origine imperiese, che opera ormai da anni sulla Costa Azzurra, andranno, per più un mese, a fare da cornice all’hotel Arc en Ciel definito “un angolo di paradiso che si affaccia sull’incantevole Golfo Dianese”.

Dipinti in varie tecniche e tematiche con particolare riferimento al mare, ai suoi colori e luminosità. Sculture realizzate in materiali diversi, bronzo, terra cotta, pietra del Gard, e per l’occasione, oltre alle ormai note “Sirenette” in bronzo, ci saranno a nuotare nel mare di Diano Marina i nuovissimi e coloratissimi pesci tropicali in ceramica smaltata di recentissima realizzazione.

Un allegro e colorato tocco dell’artista anche nella sala ristorante dell’hotel con materici dipinti rappresentanti frutti e ortaggi.

L’esposizione allestita fino al 24 di giugno, sarà inaugurata sabato 19 maggio, dalle 16 alle 19 e sarà presentata dalla prof.ssa Maria Teresa Scajola Verda, storica dell’arte.

In foto un’immagine dell’artista con una delle sue sculture, un colorato dipinto di gran formato e il recentissimo pesce tropicale in ceramica smaltata, tutte opere in esposizione all’Arc en Ciel.