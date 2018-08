Civezza, il 4 agosto appuntamento con l’orchestra occitana dei Controcanto

Civezza. Le ballerine ed i ballerini Balbosco d’Oc sono felici del ritorno in riviera dell’orchestra occitana dei Controcanto. L’occasione per scoprire o per perfezionarsi o per ascoltare la loro musica!

Il loro concerto nell’entroterra ligure di Civezza, in piazza Marconi, avrà inizio nella notte di sabato 4 agosto alle 23,30. Il fresco di quell’ora e la domenica in arrivo ci faranno ballare con un piacere maggiore.

Presentazione dei professionisti della musica occitana e non solo.

Provenienti dal Piemonte e precisamente da Torino, molto conosciuti, partecipano regolarmente al più grande festival “GRAN BAL TRAD” di Vialfrè, propongono un vasto repertorio. La loro ispirazione ed i loro suoni accompagneranno i nostri passi attraverso un viaggio musicale che attraversa le valli occitane piemontesi per collegarsi alle varie regioni francesi già occitane, ai Paesi baschi fino ai Paesi del nord (Irlanda e Svezia).

Ecco la formazione quasi al completo che suonerà per noi:

– Anna Luccisano alle percussioni;

– Marco GAJON, chitarra e percussioni;

– Gigi Mingoni al flauto;

– Giulia Tomasi al violino;

– Angelo Girardi al basso;

– Francesco Giusta alla ghironda;

– Ernesto Voena, fisarmonica ed organetto.

Possibilità di mangiare e bere nel paese di Civezza, dalle 19. Alle 21 altri musicisti e concerti nelle diverse piazze. Per arrivare alla festa, Possibilità di prendere il bus navetta dal piazzale di San Lorenzo al mare, alla fermata sull’Aurelia, a circa 100 mt dal bivio per Civezza, vicino al semaforo.