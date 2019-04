Cervo, torna “A…mare la Musica” con cinque tappe concertistiche

Cervo. A…mare la Musica, un percorso musicale per le vie del borgo, a spasso per i caruggi e alla scoperta delle chiese e degli oratori cervesi, torna anche nel 2019, con cinque tappe concertistiche (da aprile a settembre) previste nell’Oratorio di Santa Caterina.

La rassegna, alla sua terza edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga – Imperia. Ritmi jazz per il primo appuntamento, sabato 13 aprile – ore 21.00 – nell’Oratorio di Santa Caterina, con l’ensemble Jazzmatazz, protagonista di Round Midnight, un Itinerario musicale nella storia del jazz, da Duke Ellington a Chet Baker. Un gruppo di musicisti impegnati nella riproposta e rilettura degli originari repertori jazz, con una verve artistica scoppiettante, che trascina e coinvolge.

Carlotta Gibboni – voce

Riccardo Scilletta – chitarra

Patrizia Taurini – pianoforte

Paolo Piersanti – contrabbasso

Nicola Ramella – batteria

L’appellativo “Jazzmatazz” si imprime immediatamente nella mente e nelle orecchie di chi ascolta: i Jazzmatazz propongono nuove orchestrazioni di pezzi famosi del repertorio jazz che va dagli anni quaranta in avanti: Miller, Ellington, Kern, Berlin, Gershwin, Porter, Garland, Gillespie, Ella Fitzgerald….solo per citare i più noti. Il quintetto nasce dall’incontro degli artisti nelle jam-session dei locali liguri e si esibisce regolarmente nella nostra regione e in Costa Azzurra,dove sono conosciuti e apprezzati.

PROGRAMMA:

Lullaby of birdland (George Shearing)

Song for my father (Horace Silver)

I Could Happen to you (Jimmy Van-Heusen)

Reflection (Theloniuous Monk)

Stompin’ at the Savoy (Duke Ellington)

Wave (Carlos Jobim)

There will never be another you (Harry Warren)

Round Midnight (Thelonius Monk)

In Walked Bud (Theloniuous Monk)

Lover Man (Davis-Ramirez-Sherman)

Softly (Sigmund Romberg)

Let`s get lost (Chet Beker)

Il Cielo in una stanza (Gino Paoli)

I remember Clifford (Benny Golson)

Al concerto seguirà il rinfresco offerto da “Bitega du Pan” di Diano Marina e da “Spumanti Manfredi” di Farigliano (CN). Ingresso a libera offerta. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza all’Associazione ABEO Liguria Onlus, Associazione non profit di genitori di bambini affetti da patologie onco-ematologiche in cura presso l’ospedale G. Gaslini di Genova, nata con lo scopo di sostenere le famiglie nel cercare di migliorare la qualità del percorso terapeutico.

Informazioni: tel. 0183.406462 int. 3 – www.cervofestival.com – turismo@cervo.com – www.facebook.com/CervoFestival -#cervofestival