Cervo, Stefano Bollani apre il 55° Festival di musica da camera

Cervo. Stefano Bollani apre il 55º Festival di musica da camera di Cervo sabato 14 luglio. Un inizio col botto!

Que Bom è il nuovo progetto nato dal grande amore per le sonorità brasiliane realizzato interamente nel cuore di Rio, fatto di brani inediti e originali tutti da ascoltare in questa estate 2018.

“Avevo voglia di farmi circondare dalle percussioni perché il pianoforte fa parte della loro stessa tribù. Sono da sempre innamorato della musica brasiliana, che utilizza l’armonia del jazz sposandola con ritmi di origine africana. Quelli di Que Bom sono brani che ho scritto un po’ ovunque nel mondo, ma che guardano a quel sincretismo, al suono avvolgente delle percussioni brasiliane, a quella vitalità ed energia uniche”.

Ecco allora il Brasile sul Palco dei Corallini, che quest’anno ha davvero qualcosa in più: Il Festival di Cervo ha infatti recentemente ottenuto il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, in considerazione della rilevanza culturale dell’iniziativa intesa a valorizzare il linguaggio della Musica.

È vero. Cervo regala da oltre cinquant’anni Arte di altissima qualità: grande musica sotto le stelle, in uno scenario naturale di impareggiabile fascino, un palcoscenico “magico”, ambito e calcato dai più grandi musicisti della nostra epoca.

L’estate musicale di Cervo propone quest’anno diciassette appuntamenti tra il 14 luglio e il 29 agosto 2018: un ricco cartellone fatto di eventi di gusto e natura differenti, dai concerti del tradizionale repertorio cameristico agli spettacoli “cross over” dedicati a generi variegati e alle rappresentazioni teatrali, che prenderanno vita sui “palcoscenici” di Cervo: il Sagrato dei Corallini e il Parco naturalistico del Ciapà. Poi, anche in questa edizione, un concerto nella Chiesa di San Giovanni Battista (17 luglio) che avrà come protagonista Giorgio Revelli, interprete all’organo, al clavicembalo e al virginale.

E a proposito di magici palcoscenici, grande novità di quest’anno il concerto del 12 agosto con Luca Magariello (violoncello) e Cecilia Novarino (pianoforte) – in collaborazione con Amfiteatrof Festival – che si svolgerà a Seborga, nell’incantevole Piazza San Martino; un nuovo scenario impreziosito da ginestre e ulivi e collegato idealmente, per suggestione e magia, a quello di Cervo.

Con l’appuntamento del 17 luglio iniziano le esecuzioni dei grandi interpreti della musica classica e dei giovani talenti emergenti, già riconosciuti a livello internazionale. Torna, nell’ambito delle “Giornate Géza Anda” (20-21-22-23 luglio), Pietro De Maria – resident artist a Cervo per il triennio 2018-2020 – cui si unirà la pianista americana Claire Huangci, vincitrice del Primo Premio dell’edizione 2018 del Concorso pianistico Géza Anda 2018, per due recital pianistici e una Masterclass; e arriva un ospite d’eccezione, l’altrettanto celebre violoncellista Mario Brunello, in un originalissimo duo con Ivano Battiston alla fisarmonica e con un repertorio che spazia dal barocco all’epoca contemporanea, tra sperimentazioni e culto del silenzio. Poi i giovani pianisti Federico Colli, “uno dei trenta pianisti sotto i 30 anni che domineranno il mondo musicale negli anni a venire”, e Jeung Beun Sohn, vincitore Primo Premio Assoluto ARD Music Competition Munchen 2017.

Si rinnova l’intesa con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, con l’idea di stabilire una stimolante sinergia tra le realtà culturali della regione e di valorizzare le eccellenze musicali del territorio: Il concerto del 1 agosto con il Quintetto di Fiati del teatro genovese vuole essere la sigla di questa rinnovata collaborazione e di questa “rete” virtuosa tra istituzioni “produttrici” di cultura.

Un nuovo progetto, avviato per il triennio 2018-2020 con la Fondazione, prevede la realizzazione di un ciclo di concerti il cui fil rouge tematico sarà l’esecuzione di fantasie, parafrasi e trascrizioni per formazioni cameristiche di alcune tra le più celebri pagine del repertorio operistico.

Oltre a Bollani, arricchiscono il cartellone altri eclettici interpreti del jazz, a partire da Fabrizio Bosso, che torna a Cervo dopo due anni con il pianista Julian Oliver Mazzariello; e ancora interpreti d’eccezione legati alle contaminazioni, alla canzone d’autore, come il Trio Servillo Girotto Mangalavite (voce, sax e pianoforte), e alla musica popolare, con Vincenzo Zitello che suonerà due arpe differenti della tradizione gaelica.

Completano il settore “classico” tante formazioni ed ensemble più tradizionali, ma assai prestigiose come il Philharmonic String Quintet Berlin con i solisti dei Berliner Philarmoniker e Roberto Issoglio al pianoforte, e il Trio Marie Claudine Papadopoulos (violino) Alexandre Vay (violoncello), Dimitri Papadopoulos (pianoforte).

Torna infine, dopo alcuni anni di assenza, il duo voce-pianoforte, protagonista il soprano Daria Masiero accompagnata da Gisella Dapueto, con un repertorio legato alla liederistica tardo romantica e all’opera lirica, con assaggi da Puccini e dal repertorio verista.

Per il teatro, da sottolineare la nuova collaborazione con il Festival di Borgio Verezzi – altro meraviglioso palcoscenico incantato – siglata dallo spettacolo del 3 agosto La leggenda di Moby Dick, con regia, testo e musiche – realizzate dal vivo – di Igor Chierici: in scena, una immaginaria striscia di terra dove si trova il narratore, compariranno anche gli strumenti musicali, tra cui i giapponesi tamburi da battaglia “taiko”, ad evocare la lotta con i capodogli.

Nella rete delle consolidate collaborazioni con istituzioni musicali nazionali e internazionali – Fondazione Concorso Pianistico Internazionale “Geza Anda” di Zurigo, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova – si rinnova quella con il Festival Paganiniano di Carro – tramite la prestigiosa Società dei Concerti di La Spezia – che prevede il concerto con i solisti dei Berliner; quella con il

Festival Amfiteatrof di Levanto (oltre al concerto Magariello/Novarino, anche Federico Colli e il duo Kelemen/Gallardo); quella con il Festival delle Cinque Terre (concerto Brunello/Battiston).

Una “regionalizzazione” che vuole valorizzare – anche e soprattutto attraverso la cultura – il nostro territorio, dalla Provincia di Imperia fino alla provincia di La Spezia.

Avviata, infine, la collaborazione con le Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo musicale della Provincia di Imperia, che effettueranno un laboratorio sul Festival grazie al partenariato dell’Associazione “Cumpagnia du Servu” di Cervo: l’intento è quello di valorizzare e sostenere il pubblico del futuro.

I giovani dell’Associazione “San Giorgio Musica” di Cervo accoglieranno invece il pubblico esponendo le guide all’ascolto della serata ed intervisteranno gli artisti prima dei concerti.

Si ringraziano per il sostegno: Regione Liguria, Provincia di Imperia e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Si ringraziano in qualità di sponsor: Ditta Fratelli Carli, Il Giardino dell’Edilizia, BBBEL Comunications, Bed and Breakfast I Corallini di Cervo. Si ringraziano per la collaborazione: Consorzio turistico della Riviera dei Fiori, Lions Club Imperia Host, FAI – Fondo Ambiente italiano, Associazione San Giorgio Musica di Cervo.

Media Partner: Radio 3 Il Festival è stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2018 del bando “Performing Arts”. Sempre nel segno di cultura e qualità.