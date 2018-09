Cervo, Indro Borreani allievo di Uto Ughi chiude la rassegna “A…mare la musica”

Golfo Dianese. Ha diciotto anni appena compiuti ed è già uno dei talenti italiani più in vista, reduce da concorsi internazionali, concerti e masterclass con i nomi più importanti della scena musicale europea.

Indro Borreani – classe 2000 e allievo del celebre Uto Ughi – è il protagonista del Concerto Straordinario che chiude la rassegna “A…mare la musica”.

La rassegna, alla sua seconda edizione, è organizzata dalle Confraternite del Golfo Dianese con il patrocinio della sezione “Musica per la Liturgia” – Ufficio Liturgico Diocesano – Diocesi di Albenga – Imperia.

Sabato 15 settembre alle 21 nell’Oratorio di Santa Caterina, Indro Borreani (violino) e Ginevra Costantini Negri (pianoforte) si esibiranno con una proposta musicale dedicata al romanticismo, con pagine di Rossini, Paganini e Beethoven. Ecco allora di nuovo, sul “palcoscenico” di Cervo, due giovanissimi artisti, entrambi alle soglie di una brillante e importante carriera.

Programma:

L. Van Beethoven

Sonata per violino e pianoforte n. 5 in fa maggiore, op.24 “La Primavera”

G. Rossini

da Péchés de vieillesse-Album pour piano, violon, violoncelle, harmonium et cor: “Marche et reminiscence pour mon dernier voyage ” (piano solo)

N. Paganini

Scelta da 24 Capricci op. I (violino solo)

G. Rossini

da Péchés de vieillesse-Album de chaumière: “Une pensée à Florence” (piano solo)

N. Paganini

Mosè Fantasia (violino e pianoforte)

Ingresso a libera offerta. I proventi degli incassi verranno devoluti in beneficenza all’ Associazione ABEO Liguria Onlus presso Ospedale Gaslini di Genova.

ABEO Liguria Onlus è una Associazione non profit di genitori di bambini affetti da patologie onco-ematologiche in cura presso l’ospedale G. Gaslini di Genova. Allo scopo di sostenere le famiglie nel cercare di migliorare la qualità del percorso terapeutico, Abeo Liguria si avvale dell’opera di soci volontari.

Indro Borreani. Nasce a Savigliano il 25 agosto 2000, intraprende a quattro anni lo studio del pianoforte e a cinque quello del violino. Risulta vincitore in numerosi concorsi internazionali e nazionali per violino e pianoforte. Partecipa a masterclass con nomi importanti della scena musicale Europea. Si esibisce in qualità di solista all’’Abbazia di Staffarda nell’ambito della rassegna “La Santità Sconosciuta – Piemonte Terra di Santi” accompagnato dall’Orchestra dei Giovani Talenti Italiani diretta dal M°Uto Ughi e organizzata dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano. Suona all’Auditorium Vivaldi di Torino nell’ambito della rassegna “I giovedi Vivaldiani”.

Nel giugno 2017 si diploma al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo con 10 e lode a soli 16 anni. Nel settembre 2017 partecipa al progetto “Uto Ughi e i Giovani Talenti” con masterclass e concerti nella Basilica Maggiore di S. Francesco di Assisi, nell’ambito della manifestazione “Il Cortile dei Gentili” organizzata dall’Associazione culturale Arturo Toscanini di Savigliano e promossa dal Card. Ravasi e partecipa in qualità di solista alla trasmissione Rai “Nostra Madre Terra”. A ottobre 2017 inaugura la stagione artistica del Conservatorio G. F Ghedini di Cuneo in qualità di solista con un concerto per violino e orchestra.

Vincitore della kermesse violinistica che vede impegnati i 4 migliori diplomati del Piemonte in violino organizzata dall'”Orchestra Giovanile del Piemonte”. Reduce di un grande successo presso il Palazzo di Stato della Repubblica di Malta Palazzo San Anton, organizzato dall’Associazione Arturo Toscanini alla presenza della Presidente della Repubblica di Malta e di tutto il corpo diplomatico. Recentemente ha ottenuto due borse di studio per perfezionarsi con il M°D.Bogdanovice il M° Uto Ughi.

Suona un violino Domenico Fantin prestatogli da Uto Ughi.

Ginevra Costantini Negri. Diciassette anni, allieva di Daniela Ghigino e Anna Abbate, ha partecipato a nove concorsi internazionali, sempre tra i vincitori. A 10 anni si è esibita per Lang Lang davanti alla stampa e ha suonato alla Carnegie Halldi New York, aprendo il recital dei vincitori di una competizione americana. Nel 2013 ha ricevuto una menzione speciale al Sony Classical Talent Scoute le sue esecuzioni sono state trasmesse su Radio Classicae Radio Popolare. Allieva delle masterclass di Rolf Plagge al Mozarteumdi Salisburgo, è stata invitata dalle Serate Musicalidi Milano a suonare in occasione della presentazione della biografia di Martha Argerich. Per Musica Meravigliosasi è alternata nelle esecuzioni con Andrea Bacchetti. Si è esibita in Stati Uniti, Francia, Austria, Svizzera e Malta, dove ha tenuto un concerto in duo con il violinista Indro Borreani per la Presidente della Repubblica.

Nel 2018, è stata testimonial di Piano City Milano e ha registrato il suo primo CD: G. Rossini “Il mio piccolo teatro privato –selezione dai Péchés de vieillesse“per Concerto Classics, dove declama anche i recitati autografi. Il CD è stato scelto tra molti altri dall’Ufficio Filatelico e Numismatico del Vaticano per accompagnare l’emissione del francobollo per le celebrazioni rossiniane 2018. Prima adolescente ad incidere Rossini pianistico, il CD ha ottenuto 5/5 stelle dalla rivista “Musica”. E’ stata recentemente citata da “L’espresso” tra i migliori talenti pianistici italiani emergenti sulla scena internazionale. Inoltre, nel 2017 ha suonato il glockenspiel al Teatro alla Scala per il concerto del Coro Voci Bianche dell’Accademia del Teatro, di cui fa parte e con cui ha partecipato a numerose produzioni e concerti, -oltre 170 rappresentazioni -tra cui la Sinfonia n. 3di Mahler con i Wiener Philharmonikerdiretti da Mariss Jansons prima e con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly poi e il Mefistofele di Boito diretto da Riccardo Muti. Ancora nel 2017 , e’ stata selezionata dall’Accademia del Teatro alla Scalaper interpretare il ruolo di ZweiteKnabe in Die Zauberflötenella tournée dei vincitori Aslico.

