Cervo, festa della Befana con l’asinella Margherita

Cervo. Il 6 gennaio a partire dalle ore 14.30, in piazza Castello, si festeggia la Befana con l’asinella Margherita . I bambini potranno accarezzare e guidare l’asinella e grandi e piccini potranno gustare il tradizionale “Pan fritu” , e naturalmente non mancheranno caramelle e cioccolatini.

Alle 16.30, all’ interno del Castello dei Clavesana, Marino Muratore, insieme all’asinara Bianchin, presenterà il suo libro “ La scuola degli asini” , una fiaba che aiuta a riflettere sulla bellezza di essere asini e dove una delle protagoniste del racconto è proprio l’ asinella cervese Margherita.

In una baia nascosta della Corsica è stata creata la prima Scuola degli Asini, dove somari provenienti da tutto il mondo s’incontrano per ascoltare le incredibili lezioni di Lucio, Virgilio, Minou, Ui e dei simpatici Alfa e Beto. Le materie insegnate sono particolari: storie e leggende del mondo che hanno asini protagonisti, relazioni tra animali domestici e bambini speciali, il rispetto delle diversità e dell’amore per la natura, tecniche per superare le difficoltà della vita. L’evento è a ingresso libero.