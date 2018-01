Cervo, al Bastione di Mezzodì il reading teatrale “ Perchè non vadano mai via… storie minime di un paese di mare”

Cervo. Il 7 gennaio alle 15.30, all’ interno del cinquecentesco Bastione di Mezzodì verrà presentato il reading teatrale “ Perchè non vadano mai via ….. storie minime di un paese di mare”, storie di mare e di pescatori dei borghi liguri, pazientemente raccolte da Emilio Grollero.

Brevi racconti per non dimenticare la nostra storia, senza la quale non potremo mai costruire il nostro futuro, non quello delle banche e della finanza, ma quello delle comunità, fatto di umanità, solidarietà e tanta ironia. A seguire ci sarà una degustazione della frittata di erba di S. Pietro, piatto tipico locale con l’olio nuovo di Cervo, sorseggiando un bicchiere di vermentino. L’evento è a ingresso libero.