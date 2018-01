Carlo Migliorini in mostra a Nizza

Nizza. L’Hotel Plaza Nizza presenta presso la hall d’entrée e la sala La Rotonde una selezione di opere pittoriche dell’artista Carlo Migliorini, molte delle quali inedite e realizzate appositamente per la presente esposizione, che rimarranno esposte dal 15 gennaio al 28 febbraio.

Irriverente e colto sperimentatore, Carlo Migliorini, che ha scelto come nome d’arte Sélavy, gioco di parole e pseudonimo utilizzato anche da Marcel Duchamp, conduce l’osservatore nel suo particolarissimo universo artistico ricco di riferimenti e omaggi ai grandi Maestri dell’arte moderna e contemporanea con un approccio ludico e autoironico, che fa emergere tutta la forza e la freschezza della sua creatività.

Carlo Migliorini, antiquario, gallerista ed esperto di arte antica e moderna vive e lavora a Pavia, in Italia. Dal 1980 si è dedicato con passione al mondo dell’arte antica con una galleria antiquaria nel centro storico di Pavia. La passione per l’arte antica prima, poi per l’arte moderna, lo ha portato a curare pubblicazioni, cataloghi e mostre monografiche. Da anni affianca alla sua attività professionale quella di artista con lo pseudonimo di Sélavy.