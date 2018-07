Camporosso, il 10 luglio debutta la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo

Camporosso. Debutta questa sera al Palabigauda di Camporosso “…aria de Festival!”, la nuova commedia della Compagnia Stabile Città di Sanremo.

Ambientata a Sanremo, negli anni ’70, la commedia ha per “protagonista” la Pensione Melodia, dove per il Festival giungono come ospiti d’onore due cantanti famosi degli anni ’50, Dino Lavilla e Nico Flamenco, e le cui titolari, fans-iulle un po’ datate, hanno da anni una profonda passione per la musica, ma soprattutto per i due inaspettati ospiti.

La vicenda vede coinvolti altri due signori “diversamente giovani”, assidui clienti della pensione ed innamorati delle titolari, che vedono nei cantanti, ricchi famosi ed affascinanti, due concorrenti assai difficili da battere.

Le vicende si complicheranno, ma attraverso momenti spassosi, giungerà per tutti (o quasi…) il lieto fine.

Personaggi ed interpreti:

Marieta detta Orietta – cameriera della pensione – Irene Mattioli

Gerolima detta Mina – titolare della pensione – Flavia Musso

Petronilla detta Nilla – titolare della pensione – Tersilla Gallo

Betty – figlia di Nilla – Giulia Barli

Tony – suo fidanzato – Sergio Giovannini

Lola Quattretti – l’imprevista – Elena Odello

Dino Lavilla – cantante – Giancarlo Rilla

Nico Flamenco – cantante – Carlo Olivari

Ninetu Gavino – aspirante marito di Nilla – Carlo Busnelli

Censo Taricco – aspirante marito di Mina – Mario Saccoccia

Audio e luci Crash production di Stefano di Luca, suggeritrici Rosaria Bellosta – Anna Viscardi, scenotecnici Alfredo Censasorte – Giacomo Mannisi, scenografia Anna Blangetti, regia di Anna Blangetti

Inizio spettacolo alle 21, ingresso libero.