Borgomaro, il 28 luglio il ricordo dei Santi Evangelizzatori della terra ligure

Borgomaro. Da quattordici anni il ricordo dei Santi Evangelizzatori della Terra Ligure viene celebrato nella Pieve loro dedicata, nel Comune di Borgomaro (IM), il 28 luglio, sia con la Solenne S. Messa alle 11 e con i Vespri alle 17, sia con l’offerta di un Concerto di Musica Sacra, alle 21, sempre nella Pieve.

I brani in programma per il concerto saranno eseguiti dalla Soprano Laura Peccenini Vigo e accompagnati dal M° Paolo Vigo all’organo e Lorenzo Vigo al violino. Il repertorio è composto in gran parte da testi dedicati alla Vergine Maria: scelta d’elezione in un anno, come il 2018, nel quale il S. Padre Francesco ha voluto che la Chiesa dedichi il lunedì dopo Pentecoste alla Madre della Chiesa.

L’ingresso è libero e le offerte che potranno essere raccolte verranno destinate alle Monache Benedettine di Orte (VT) per l’ampliamento del loro Monastero in Indonesia. La serata si concluderà con un rinfresco in amicizia e cordialità. Per informazioni telefonare al n. 0183 54501 oppure 348 068088.