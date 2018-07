Borgomaro, dal 7 luglio al 7 agosto mostra dedicata alla Pop Art e al Nuovo Realismo francese

Borgomaro. Da sabato 7 luglio, nelle meravigliose sale di Palazzo Doria a Borgomaro (IM), apre una mostra dedicata all’arte moderna e contemporanea incentrata sugli artisti della Pop Art americana e del Nuovo Realismo francese.

L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico sino al 7 agosto, è organizzata dalla galleria Verosa Art Consultants di Milano con il patrocinio del Comune di Borgomaro. Circa una cinquantina le opere in esposizione, tra cui molti lavori dei maestri della Pop Art come gli americani Andy Warhol, Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg e alcune opere selezionate degli esponenti del Nuovo Realismo francese come Fernandez Arman e l’italianissimo Mimmo Rotella.

Sarah Smyth, amministratrice di Verosa Art Consultant: “La mostra, che sarà aperta al pubblico dal giovedì alla domenica dalle 18 alle 22, propone una breve ma interessante panoramica di opere di artisti di fama internazionale, presenti nei Musei di tutto il mondo. Un grazie di cuore va al Sindaco del Comune di Borgomaro, Dott. Mela, che ci ha concesso l’utilizzo delle sale di Palazzo Doria per portare un pezzo di Storia dell’Arte mondiale nella Valle Impero“.