Bordighera, torna lo spettacolo tributo ad Adriano Celentano “Tempo di Svalutation”

Bordighera. “Tempo di Svalutation” è ormai uno dei più apprezzati tribute show al Molleggiato d’Italia.

Su un palco montato per l’occasione in corso Italia davanti al Buga Buga, venerdì 24 agosto dalle 21.30 lo show tornerà nella città delle palme dove debuttò quattro anni fa.

Da allora, tanti concerti in giro per l’Italia per Enrico “Adricel” Gallo, fedele imitatore del cantautore italiano. Con lui sul palco, una scenografia studiata nei minimi particolari che abbraccia una band live di nove elementi e un corpo di ballo che rende lo spettacolo vivo e dinamico.

Quasi 3 ore di concerto per rivivere i più grandi successi di Celentano, in uno show gratuito organizzato dal ristorante Buga Buga e che prevede di essere un grande evento per Bordighera.