Bordighera si prepara a celebrare la Giornata della Memoria

Bordighera. In occasione della Giornata della Memoria, la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera organizza per sabato 26 gennaio, alle 16.30 una piccola mostra di testi attinenti la memoria dell’Olocausto ed una conferenza dello storico e scrittore Paolo Veziano, dal titolo “Per non dimenticare – Lettere dal confine: senza aiuto siamo spacciati. Ebrei stranieri nella Riviera di Ponente 1938-1940, alla luce di nuovi ritrovamenti”.

Interventi musicali con Simona Betti (danze) e Shalom Aleijem (canti tradizionali). Special Guest la cantante Paola Melato. Gli interventi musicali sono a cura dell’associazione AEC la cui attività si fonda sul rispetto della dignità umana, vista in tutte le sue stupende diversità, per una giusta e rispettosa convivenza.

Inoltre, il Comune di Bordighera propone per domenica 27 gennaio, Palazzo del Parco alle 17, a cura dell’associazione Liber Theatrum: “Italiani brava gente” con la regia di Diego Marangon.

Si dice: “Italiani brava gente”; ma è sempre stato così? Un viaggio a ritroso nella storia d’Italia per capire e scoprire cosa successe nel nostro Paese all’indomani della promulgazione delle leggi razziali nel settembre del 1938, tra indifferenza e complicità. Tutte le iniziative previste per la Giornata della Memoria sono ad ingresso libero.