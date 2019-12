Bordighera, “Magic and Reality” di Sandra Valdevilt approda per la prima volta nella Riviera dei Fiori

Bordighera. L’universo allegorico dell’artista Sandra Valdevilt approda per la prima volta nella Riviera dei Fiori,

durante le festività natalizie 2019, nella splendida cornice dell’Hotel Piccolo Lido.

Un messaggio positivo, un omaggio alla bellezza che incanterà i visitatori. 15 opere, figure femminili e cani levrieri, dalle marcate connotazioni antropomorfe, trasformeranno la realtà in magia, uscendo dalla tela per contemplare se stessi e soprattutto per insegnare allo spettatore a guardare, non soltanto con gli occhi.

Una sottile simbologia che Sandra Valdevilt plasma grazie al confronto con la natura, generatrice di suggestioni inesauribili. Le dee ed i levrieri hanno in comune le medesime emozioni, le stesse sensazioni di quello che viene definito genere umano: un corto circuito che induce lo spettatore a riconsiderare la propria definizione di umanità.

Gli sguardi sono il punto di forza delle opere dell’artista: incrociando gli occhi dei suoi personaggi si entra in un vortice emotivo che è impossibile non assecondare. Evidente è il richiamo all’Art Nouveau e soprattutto ai maestri Gustav Klimt e Alphonse Mucha, rivisitati in maniera del tutto personale grazie ad una passione per l’arte che Sandra ha manifestato fin da bambina.