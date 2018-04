Bordighera, laboratorio dell’autostima alla sede della croce rossa

Bordighera. Continuano gli incontri di Noy4You e il Laboratorio Autostima: giovedi 5 aprile, alle 21 presso la Croce Rossa, si terrà il consueto laboratorio dell’autostima.

Il percorso iniziato quest’anno verte sull’imparare a raggiungere i propri obiettivi e la sfida sarà proprio di incontrarsi a fine anno con una verifica del risultato.

Per accompagnarci le dottoresse Donà e Sciolla ogni mese ci danno qualche indicazione per riuscire meglio nell’intento.

Questa volta la nostra dr.ssa Sciolla ci parlerà dell’ intelligenza Emotiva, quella capacità che ci consente di governare le emozioni e guidarle al nostro servizio, è lei che ci spinge a benefici più duraturi e al soddisfacimento dei bisogni più immediati.

L’intelligenza emotiva non è solo genetica, è innata, ma si può apprendere… e sarà questo l’intento della serata: dare qualche spunto per abituarci ed allenare la nostra intelligenza emotiva affinché la nostra vita possa migliorare davvero.

L’intelligenza emotiva si può insegnare ai bambini e agli adulti,ciò che la renderà funzionale sarà solo l’allenamento. La posta in gioco è alta una buona intelligenza Emotiva è una carta vincente per avere successo in vari ambiti della vita,con benefici che riguardano sia la sfera fisica sia quella mentale.

Come dimostrano gli studi di epidemiologia,le persone dotate di una buona intelligenza emotiva adottano uno stile di vita più sano, con importanti vantaggi in termini di longevità, una significativa riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e tumori, ottenuta tramite la riduzione dello stress e delle cattive abitudini che indeboliscono il sistema immunitario.

Allora dunque vi aspettiamo per giocare insieme ad unire e a metter in sintonia il cervello cognitivo e razionale con il cervello emotivo ed istintivo.