Bordighera, la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori in concerto al Palazzo del Parco

Bordighera. Sabato 8 giugno alle 21 presso il Palazzo del Parco di Bordighera si terrà un concerto a cura del Comune di Bordighera in collaborazione con l’associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”.

Il concerto prevede la formazione più grande e completa della Giovane Orchestra “Note Libere” che, in questa occasione, conterà più di quaranta giovani musicisti.

Questo il programma:

W. A. Mozart: Sinfonia n. 40 KV 550 (Allegro molto), L. v. Beethoven: Sinfonia n. 5 op. 67 (Allegro con brio), P. Mascagni: Intermezzo (da “Cavalleria rusticana”), J. S. Bach: Concerto in re min. BWV 1043 per 2 violini e orchestra (Vivace – Largo ma non tanto – Allegro) Milana & Valeria Zinatullina – violini, M. O. Vallone: “Last landscape” Dirige l’autore, N. Piovani: “La vita è bella”, N. Rota: “Valzer del commiato” (da “Il Gattopardo”), H. Shore: “Il Signore degli anelli”, Ludovico Badano – voce solista.

La Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” nasce a Sanremo nel 2013. Si tratta di un gruppo strumentale giovanile la cui età varia tra gli 8 e i 20 anni. I ragazzi si sono esibiti al Teatro Ariston di Sanremo nell’ambito della manifestazione La Giornata della Legalità, al Festival Internazionale della Musica FIM di Genova, alla Sala Estense di Ferrara, al Teatro di Tresigallo (FE), al Teatro Filodrammatici di Cremona, al Festival teatrale di Borgio Verezzi e in Francia (Île Sainte Marguerite, Menton, Le Cannet). Note Libere è risultata vincitrice dell’edizione 2013 del Concorso Internazionale Riviera dei Fiori. Note Libere ha partecipato al Premio Tenco 2017 al Teatro Ariston di Sanremo al fianco del cantante Giuliano Sangiorgi.

Recentemente l’Orchestra ha eseguito opere di notevole importanza e spessore artistico col Coro Troubar Clair: Sunrise Mass del compositore norvegese Ola Gjeilo, il Requiem di Gabriel Fauré e Septem Ultima Verba del compositore newyorkese Michael John Trotta esibendosi, in prima assoluta in Europa, sotto la bacchetta del compositore, a Napoli (Basilica di San Lorenzo Maggiore) e a Roma (Basilica Papale di San Paolo fuori le mura e Chiesa dei Santi XII Apostoli), riscuotendo sempre ottimi consensi di pubblico e di critica.

Note Libere ha recentemente realizzato, durante la Settimana Santa, una serie di Concerti con l’Orchestra Giovanile della Comunità europea di Bruxelles. L’Orchestra, fulcro della “Scuola di Musica Città di Sanremo” è preparata dai Professori Fabrizio Ragazzi, Cristina Orvieto, Adriano Meggetto e Fabiano Cudiz. L’ingresso al Concerto è libero e gratuito.