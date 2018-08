Bordighera, il 9 agosto all’arena della Scibretta arriva il cantautore Sandro Joyeux

Bordighera. Giovedì 9 agosto presso l’arena della Scibretta, all’interno della X rassegna Touscouleurs, alle 21.15, al posto di Rocco de Rosa si esibirà Sandro Joyeux.

Sanro Joyeux è stato una delle sorpresa nel concertone del Primo Maggio 2015 a Piazza San Giovanni. Parigino di nascita (1978), giramondo per vocazione, ha percorso più di mezzo milione di chilometri con la chitarra sulle spalle per raccogliere tradizioni dialetti e suoni del Sud del mondo. Canta in francese, inglese, italiano, arabo, e in svariati dialetti.

È reduce da centinaia di concerti in giro tra l’Italia e l’estero negli ultimi anni, tra live club e prestigiosi Festival di musica world e non solo. Nel 2012 ha ideato l’Antischiavitour, un tour a sostegno dei braccianti stagionali stranieri lungo tutta la penisola, che lo ha portato a suonare in tutti i luoghi simbolo dello sfruttamento della manodopera migrante. Tante sono le collaborazioni con artisti importanti: è stato voce solista per l’opera “L’amore muove la Luna” di Eugenio Bennato andata in scena al teatro San Carlo di Napoli e con Toni Esposito ha partecipato alle edizioni 2012/13 di “Pino Daniele – Tutta n’ata storia” al Palapartenope di Napoli.

Nel 2012 è uscito il suo primo disco “Sandro Joyeux”. Sandro Joyeux, voce chitarra; Inoussa Dmbelè, percussioni; Emanuele Brignola, basso; Papa “papis” Diouf, chitarra elettrica; Tommi Ruggero, batteria; Guest: Sergio Caputo, violino, violon.